Thủng ruột non nghi nuốt nhầm tăm tre 15/05/2024 09:30

(PLO)- Bệnh nhân 43 tuổi nuốt phải dị vật nghi tăm tre gây thủng ruột non, phải phẫu thuật khẩn.

Ngày 15-5, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận, xử lý thành công cho người bệnh nuốt phải dị vật nghi tăm tre gây thủng ruột non.

Người bệnh là TTMN (43 tuổi) nhập viện cấp cứu vào tối 13-5 trong tình trạng đau nhiều vùng bụng phải, kèm theo sốt và bụng chướng khó chịu, cơn đau ngày càng tăng. Bệnh nhân đã tự mua thuốc uống nhưng không thuyên giảm.

Sau tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu và khoa Ngoại đã thăm khám, xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang. Bác sĩ xác định đây là tình trạng bụng ngoại khoa do dị vật trong ruột gây biến chứng thủng ruột non. Do tình trạng nguy hiểm, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Bệnh nhân 43 tuổi nuốt phải dị vật nghi là tăm tre gây thủng ruột non. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp quyết định phẫu thuật nội soi ổ bụng để lấy dị vật. Quá trình phẫu thuật, ê-kíp mổ phát hiện và lấy ra một dị vật dài 0.2 cm x 4 cm (có hình dạng giống tăm tre xỉa răng) đâm xuyên thủng hồi tràng đoạn cuối ruột non (thủng ruột non).

Ê-kíp phẫu thuật khâu lại lỗ thủng ruột, rửa sạch khoang bụng và cắt ruột thừa viêm thứ phát cho người bệnh.

Theo BS CKII Phạm Ngọc Tảo, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện An Bình), nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, dị vật sau khi nuốt trôi trong đường tiêu hóa có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Cụ thể như gây tắc, dị vật sắc nhọn đâm thủng thành ống tiêu hóa, xì dò dịch tiêu hóa gây áp xe, viêm phúc mạc toàn thể đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Sau ngày hậu phẫu thứ 2, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, bụng mềm, còn đau nhẹ sau mổ.

Bệnh nhân đang được các bác sĩ khoa Ngoại tiếp tục theo dõi, hướng dẫn vận động sớm và chế độ ăn phù hợp.

Nhằm hạn chế tình trạng nuốt phải dị vật trong các bữa ăn, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế vừa ăn vừa nói chuyện. Nếu cần thiết, nên chọn các món ăn không có xương. Cần ăn chậm, nhai kỹ thức ăn, tránh trộn canh vào cơm. Khi ăn trái cây, nên loại bỏ hạt.

Người già và trẻ em nên tránh các thức ăn dai, gân, da; Nên cắt nhỏ và nấu mềm thức ăn; Cẩn thận khi ăn các món thịt cá có lẫn xương mà chưa được lọc kỹ; Bỏ thói quen ngậm tăm sau khi ăn xong.

Ngoài ra, không cho trẻ em chơi các loại đồ chơi có kích thước nhỏ. Để những vật dụng nguy hiểm như pin, hạt nhựa xa tầm tay trẻ em. Loại bỏ vỏ viên thuốc trước khi sử dụng.

Khi nuốt phải dị vật, cần đến ngay các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện như chụp X-quang, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, nội soi... Không nên tự ý điều trị tại nhà để tránh những tình trạng đáng tiếc.