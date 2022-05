Thuốc điều trị COVID-19 giả ở Thụy Sĩ ghi nơi sản xuất ở Bình Dương là địa chỉ 'ma'

Ngày 6-5, ông Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết đã lập đoàn kiểm tra liên quan đến vụ phát hiện thuốc Molnupiravir giả ở Thụy Sĩ nhưng có ghi nơi sản xuất là tại Bình Dương.

Theo ông Chín, trong chiều 6-5, đoàn công tác của Bộ Y tế và phối hợp với Sở y tế tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra theo thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có cảnh báo khẩn về việc phát hiện thuốc giả Molnupiravir tại Thụy Sĩ có thông tin tiếng Việt không dấu trên nhãn ở phần nơi sản xuất: "Manufactured by Công ty TNHH, Chi nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, Tx. Thuan An, Tinh Binh Duong, Vietnam".

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra tìm địa chỉ này thì phát hiện địa chỉ này là không có thật.

Sau đó, đoàn kiểm tra tiếp tục tiến hành kiểm tra thêm hai công ty sản xuất thuốc Molnupiravir tại khu công nghiệp Vsip 1 (TP Thuận An, Bình Dương).

Tại đây, phía công ty đều có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, thuốc sản xuất cũng đảm bảo chất lượng và không giống với các loại thuốc giả như cảnh báo của Bộ Y tế.

Trước đó, tối 5-5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có phát đi cảnh báo khẩn về việc phát hiện thuốc giả Molnupiravir tại Thụy Sĩ.

Theo đó, phía hải quan Thụy Sĩ đã phát hiện thuốc giả Molnupiravir 400mg, dạng bào chế nang cứng, quy cách đóng gói lọ 20 viên, trên nhãn có ghi thông tin sản xuất tại Bình Dương. Qua kiểm tra, cho kết quả toàn bộ số thuốc này không chứa hoạt chất như ghi trên nhãn và được xác định là thuốc giả.