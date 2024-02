Thượng tá Bùi Văn Be: Đồng đội mãi là mạch nguồn cảm hứng bất tận để tôi sáng tác

(PLO)- Thượng tá Bùi Văn Be, Phó trưởng phòng an ninh mạng Công an tỉnh Đắk Nông đã sáng tác hơn 40 bài hát và cho biết đồng đội là mạch nguồn cảm hứng bất tận của anh.

Thượng tá Bùi Văn Be (53 tuổi, bút danh Bùi Lê Văn), Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đang chuẩn bị các nội dung để đài truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) quay phim và xây dựng một chương trình đặc biệt chào xuân Giáp Thìn. Dịp này, các phóng viên sẽ thực hiện phỏng vấn Thượng tá Be về cảm hứng sáng tác bài hát Tôi làm công an xã.

Thượng tá Bùi Văn Be. Ảnh: VŨ LONG

“Anh em đi về xã, đêm đó tôi không tài nào ngủ được”

Thượng tá Bùi Văn Be nhớ lại, cuối năm 2020, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đưa cán bộ cấp phòng tăng cường về các xã. Anh em sẽ làm nhiệm vụ xuyên Tết, không về nhà. Thời điểm này còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở hạ tầng như nơi ở và làm việc, phương tiện, quân số...

“Chiều hôm đó, sau khi dự lễ tiễn quân rồi chia tay đồng đội lên đường đi tăng cường cơ sở, tôi cứ đứng thẫn thờ, lòng bồi hồi nhìn theo chiếc xe ô tô chở anh em chạy về xa xăm. Hình ảnh đồng đội vai mang balô và quân tư trang khiến tôi trằn trọc suốt cả đêm, không tài nào ngủ được. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, rồi lấy bút, giấy, đàn…. ngồi vào bàn để sáng tác. Bài hát "Tôi làm công an xã" cũng được ra đời từ hoàn cảnh đó” - Thượng tá Bùi Văn Be kể.

Thượng tá Bùi Văn Be (ngoài cùng bên phải) và đồng đội. Ảnh: NVCC

Thượng tá Bùi Văn Be tiếp câu chuyện, một tháng sau khi sáng tác, bài hát Tôi làm công an xã được hòa âm, phối khí, thu âm và đăng trên kênh Youtube của Thượng tá Be (có tên Bùi Lê Văn). Mục đích là để động viên đồng đội làm nhiệm vụ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Bài hát đã thu hút gần 100.000 lượt xem.

Trong năm 2021, Công an tỉnh Hải Dương cũng đã làm MV (video âm nhạc) đầu tiên về tác phẩm Tôi làm công an xã để cổ vũ lực lượng công an đi tăng cường cho công tác phòng chống dịch COVID-19 (thời điểm bùng phát dịch mạnh ở nhiều địa phương cả nước). Đến nay, bài hát được phổ biến rộng rãi trong lực lượng công an xã toàn quốc.

Riêng đối với Công an tỉnh Đắk Nông, ca khúc này ngay từ đầu đã gắn liền với kế hoạch Tôi làm Công an xã; sau này đã phát triển thành mô hình dân vận khéo cấp tỉnh đầu tiên ở Đắk Nông.

Công an xã Đắk Gằn làm thủ tục cho người dân. Ảnh: VŨ LONG

“Bài hát không chỉ lan tỏa đối cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông mà nhiều địa phương khác cũng đã sử dụng bài hát trong các chương trình văn nghệ và các đợt tuyên truyền của lực lượng công an.

Đây là món quà tôi muốn gửi đến lực lượng công an xã chính quy cùng với những đồng đội đã và sẽ được tăng cường về các vùng nông thôn để thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau hơn 4 năm kể từ ngày triển khai lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã… tình hình an ninh trật tự, xã hội ở nhiều nơi đã có những chuyển biến tích cực” - Thượng tá Bùi Văn Be tâm sự.

Nhiều tỉnh thành học tập mô hình của Công an tỉnh Đắk Nông Theo đánh giá của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05-Bộ Công an), mô hình Tôi làm Công an xã của Công an tỉnh Đắk Nông đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh. Năm 2022, Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc. Mô hình được cấp ủy, chính quyền ghi nhận đánh giá cao. Trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông công nhận mô hình Tôi làm Công an xã là mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh. V05 thông báo kết quả xây dựng mô hình Tôi làm công an xã của Công an tỉnh Đắk Nông để công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham khảo, vận dụng.

Nhạc sĩ không qua lớp âm nhạc nào

Thượng tá Bùi Văn Be cho biết thêm, đến nay anh đã có hơn 40 tác phẩm âm nhạc, trong đó có nhiều sáng tác viết về đồng đội. Bởi vì, đồng đội luôn là mạch nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận trong lòng nhạc sĩ đặc biệt này. Hiện nay, anh là thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích Công an tỉnh Đắk Nông.

Thượng tá Bùi Văn Be (ngoài cùng bên phải) biểu diễn âm nhạc cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Khi còn làm tại Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đắk Nông, anh đã sáng tác bài Những ngọn đuốc hậu cần. Các tác phẩm khác còn có bài hát Công an Đắk Nông khúc hát tự hào, Chiến sĩ công an làm theo lời Bác, Bài ca C500, Em là chiến sĩ công an, Thanh niên công an làm theo lời Bác...

Nhớ về quê hương Quảng Ngãi, anh có các tác phẩm Về Quảng Ngãi mùa xuân, Quảng Ngãi một khúc ca; những tác phẩm về con người, thiên nhiên Đắk Nông như Gia Nghĩa thành phố tôi yêu, Về với Đắk Nông; Ký ức về Đắk Lắk, có tác phẩm Ban Mê ngày trở về…

Nhạc sĩ, Thượng tá Bùi Văn Be cũng vừa hoàn tất sáng tác bài hát Mãi là lá chắn thép. Ca khúc này sẽ được biểu diễn vào tháng 4-2024, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực Cảnh sát Cơ động.

Công an xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil tặng áo cho học sinh. Ảnh: VŨ LONG

Vị Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông chia sẻ thêm, dù đã sáng tác nhiều bài hát nhưng anh chưa từng học qua bất cứ trường lớp âm nhạc nào.

“Trước đây, tôi học ngành công nghệ thông tin, sau đó được tuyển vào công tác trong ngành Công an đến nay đã gần 25 năm. Khi còn là sinh viên, tôi đã tham gia nhiều hoạt động văn nghệ quần chúng. Khi vào ngành công an, tôi vẫn tích cực tham gia hoạt động văn nghệ xung kích. Năm 2003, tôi sáng tác ca khúc đầu tay nhưng các bài hát của tôi chủ yếu được sáng tác từ năm 2015 đến nay.

Dù không học qua trường lớp âm nhạc nào nhưng tôi lại thừa hưởng “gen” nghệ thuật của bố mẹ để lại. Bởi vì trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bố và mẹ của tôi đều tham gia hoạt động văn nghệ quần chúng. Sau này, bố mẹ đã truyền dạy cho tôi những kiến thức cơ bản về âm nhạc” – Thượng tá Be thông tin thêm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đánh giá Thượng tá Bùi Văn Be dù sáng tác không chuyên nhưng những tác phẩm của anh đã kịp thời động viên tinh thần anh em trong lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông nói riêng và lực lượng công an toàn quốc nói chung. “Những sáng tác của Thượng tá Bùi Văn Be không chỉ tạo dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong suy nghĩ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông mà còn cho toàn lực lượng công an cả nước. Ở nhiều hội diễn, hội thi của lực lượng công an các tỉnh đều sử dụng bài hát của Thượng tá Nguyễn Văn Be biểu diễn để tôn vinh anh em lực lượng công an xã. Thời điểm đầu tăng cường công an chính quy về các xã, điều kiện còn khó khăn, tác phẩm của anh Be đã ra đời trong hoàn cảnh đó đã động viên, tiếp lửa kịp thời cho đồng đội làm nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là ở những vùng khó khăn” – Đại tá Nguyễn Thanh Liêm nói.