Thưởng tiền cho người dân sớm bàn giao mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 10/07/2024 12:38

Ngày 10- 7, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết huyện đã tổ chức bốc thăm tái định cư cho người dân các xã Long An, Long Đức, Lộc An, An Phước và thị trấn Long Thành, nằm trong dự án thành phần 1, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tại đây, 58 hộ dân của các xã có diện tích đất bị thu hồi nằm trong dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được bốc thăm tái định cư với diện tích tối thiểu 125 m2/lô, thuộc Khu tái định cư Long Đức.

Đây là một trong hai khu tái định cư được UBND huyện Long Thành bố trí phục vụ tái định cư cho người dân nằm trong quy hoạch dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Người dân tìm hiểu khu tái định cư Long Đức. Ảnh: Phương Mai

Ngoài việc được nhận đất tái định cư, người dân vùng dự án còn được hưởng chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian chờ bàn giao đất nhà ở, đồng thời được thưởng 12 triệu đồng khi bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành có chiều dài khoảng 28 km. Để thực hiện dự án, địa phương phải thu hồi diện tích đất gần 230 ha của hơn 2.700 trường hợp, trong đó có khoảng 1.500 trường hợp phải bố trí tái định cư.

Khu tái định cư Long Đức. Ảnh: HV

Dự kiến đến ngày 30- 7, huyện Long Thành sẽ hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để sớm triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết.​

Còn tại thành phần 1 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua TP Biên Hoà), UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc phê duyệt Dự án Khu tái định cư phường Tam Phước với quy mô gần 32 ha. Khu tái định cư phường Tam Phước sẽ được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.