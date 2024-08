Thượng tướng Lương Tam Quang: CSGT có thể tạm giữ giấy tờ người vi phạm qua ứng dụng VNeID 21/08/2024 20:24

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là một trong sáu vị Bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn trả lời chất vấn chiều 21-8.

Đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam) nhận xét việc tích hợp các loại giấy phép lái xe vào chung một thẻ là chủ trương đúng đắn trong cải cách thủ tục hành chính và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân.

Đại biểu chất vấn việc tích hợp các loại giấy phép lái xe

Tuy nhiên, đại biểu tỉnh Quảng Nam nhận xét thực tế, sau khi người dân tích hợp 2 loại giấy phép lái xe vào chung một thẻ, đã có trường hợp người dân điều khiển xe mô tô vi phạm giao thông và bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm, giữ cả 2 giấy phép.

Đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam). Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông Phước nêu trường hợp giấy phép lái xe ô tô sắp hết hạn, người dân muốn làm thủ tục cấp đổi nhưng do đã bị giữ cả 2 giấy phép lái xe nên không đảm bảo thủ tục đề nghị Sở GTVT đổi giấy phép lái xe ôtô.

Điều này gây rất nhiều khó khăn cho người dân, doanh nghiệp... “Xin Bộ trưởng cho biết cách thức xử lý, giải quyết vấn đề bất cập này?”- đại biểu đặt câu hỏi với Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Trả lời, Thượng tướng Lương Tam Quang, cho hay thực hiện Luật Căn cước và Luật Giao dịch điện tử, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 28 nhằm tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tạm giữ, tước giấy tờ và đăng ký xe trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Từ ngày 1-7 vừa qua, khi tham gia giao thông, người dân sẽ được xuất trình thông tin các giấy tờ liên quan đến người lái và xe cho lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý thông qua ứng dụng VNeID.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, quá trình xử lý, người vi phạm xuất trình được giấy tờ qua VNeID thì lực lượng chức năng sẽ tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử với trường hợp các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp và cập nhật trên VNeID.

Các loại biên bản, quyết định của người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, trả lại giấy tờ cũng được thực hiện theo biểu mẫu quy định của pháp luật và có thể được lập gửi bằng phương thức điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID và ứng dụng hệ thống thông tin điện tử khác khi có đủ điều kiện kỹ thuật thực hiện.

“Băn khoăn của đại biểu và cử tri, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 28 để giải quyết vấn đề này”- Thượng tướng Lương Tam Quang nói.

Đang xây dựng tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy với nhà ở riêng lẻ

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thanh Phong (Vĩnh Long) nêu những tồn tại, bất cập về hạ tầng kinh tế - xã hội; việc một số cơ sở còn vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; ý thức, trách nhiệm của một số người dân còn chủ quan… đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đại biểu hỏi Bộ trưởng Lương Tam Quang về những giải pháp để khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Thanh Phong (Vĩnh Long). Ảnh: PHẠM THẮNG

Trả lời, Thượng tướng Lương Tam Quang thừa nhận do tồn tại của lịch sử, bất cập về cơ sở hạ tầng cũng không theo những quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy nên việc đại biểu đề cập “không thể khắc phục ngay được”, đòi hỏi phải có lộ trình trong những giải pháp tổng thể về quy hoạch.

Ông Lương Tam Quang cũng đánh giá công tác rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy “chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội”.

Trước mắt, Bộ Công an đưa ra một số giải pháp. Theo đó, Bộ sẽ phối hợp với các ngành chức năng tổng rà soát, kiểm tra an toàn, phòng cháy, chữa cháy để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp để hạn chế và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra.

Bộ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện nghe nhìn khác dành thời lượng ở khung giờ có nhiều người theo dõi để tuyên truyền, khuyến cáo về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ.

Bộ Công an cũng đang xây dựng dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự kiến trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 8 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Việc này nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

“Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ và những yêu cầu chung phù hợp với điều kiện thực tế nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu của phòng cháy, chữa cháy, để xử lý các công trình khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng”- Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết.