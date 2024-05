Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao quyền điều hành hoạt động của Bộ Công an 22/05/2024 11:18

(PLO)- Thủ tướng giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ý kiến của Bộ Chính trị về việc giao điều hành Bộ Công an; Căn cứ ý kiến của Ban cán sự đảng Chính phủ, xét đề nghị của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22-5.