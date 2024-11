Tiền Giang có tân Phó giám đốc Công an tỉnh 11/11/2024 18:12

(PLO)- Thượng tá Trần Văn Tròn – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Ngày 11-11, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Tròn - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Thượng tá Trần Văn Tròn (áo trắng) được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Trần Văn Tròn.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Thượng tá Trần Văn Tròn từng trải qua các chức vụ như: Phó trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện Gò Công Tây.

Tháng 8-2022, Thượng tá Trần Văn Tròn được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.