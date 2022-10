Tiền tỉ cho Sài Gòn FC và TP.HCM tìm 3 điểm

(PLO)- Chuỗi trận bết bát hồi đầu mùa cùng năm lần bảy lượt thay tướng của hai đội bóng phương Nam khiến họ rơi vào thế dựa lưng tường ở đường đua trụ hạng V-League và mỗi trận thắng có giá tiền tỉ.

CLB TP.HCM đang nằm dưới đáy bảng với 18 điểm, còn kém Sài Gòn FC hai bậc nhưng chỉ ít hơn 1 điểm. Chính vì thế, vòng đấu sớm 22 V-League giữa họ đang rất nóng ở hậu trường và quyết liệt trên sân cỏ, bởi một cú sẩy chân nữa thì hậu họa khó lường.

Rơi vào thế khó hơn khi phải đi làm khách trên sân Thanh Hóa chiều 28-10, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành không còn đường lùi nhưng tiến bằng cách nào là một bài toán nan giải (On Football trực tiếp 17 giờ). Trên lý thuyết, chủ nhà Thanh Hóa đang xếp hạng 5 với 27 điểm không có cửa chen chân vào top 3 nhưng không thể rớt hạng. Họ hoàn toàn có thể “rèn luyện cầu thủ trẻ” như cái cách của những đội thiếu động lực chọn lựa và không nhất thiết phải giành chiến thắng để làm gì.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Thanh Hóa lại tung chiêu cực độc khi treo thưởng cho thầy trò HLV Petrovic 1 tỉ đồng nếu thắng đội khách TP.HCM. Đây là một kiểu khích tướng lại vừa là động thái trấn an người hâm mộ bóng đá xứ Thanh rằng các cầu thủ không đá kiểu “tình thương mến thương” mà luôn dốc hết sức để tìm chiến thắng.

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đang rất đói điểm và trên sân khách 1 điểm với CLB TP.HCM cũng rất quý giá. Từ khi nhận đội TP.HCM, ông Thành đã cùng đội trải qua bốn trận với hai hòa, một thắng và một thua. 5 điểm bốn trận, trong đó cả bốn đội đều là cựu vô địch rõ ràng không đến nỗi nào so với chuỗi trận tệ hại trước đó. Tuy nhiên, họ cần phải làm nhiều hơn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thoát suất cuối bảng và trụ hạng.

Vấn đề của CLB TP.HCM ở giai đoạn cuối V-League là gặp phải nhiều chấn thương từ các trụ cột, trong lúc hàng công già nua không thể duy trì nhịp độ suốt cả trận. Đã thế, tuyến phòng ngự của họ lỏng lẻo, thường để thua bàn không đáng có khiến tinh thần sa sút. Bất chấp món tiền thưởng 1,5 tỉ đồng treo cao cao cho mỗi 3 điểm, các cầu thủ TP.HCM vẫn nhọc nhằn tìm cách chắt chiu điểm số.

Nhưng khi rơi vào thế “một sống hai chết”, có thể thầy trò HLV Vũ Tiến Thành sẽ chơi lì lợm hơn để giành điểm và nhiều khả năng CLB TP.HCM không thua ở sân Thanh Hóa.

Tương tự trong thế đường cùng, Sài Gòn FC tiếp khách Hải Phòng ngày 28-10 (On Football trực tiếp 19 giờ 15) cũng dễ lấy điểm, dù đối phương đang ở đường đua top 3. Nguyên do Hải Phòng khuyết hai át chủ bài ở tuyến giữa là đội trưởng Hải Huy và tiền vệ sắc sảo Moses do thẻ phạt sẽ khiến nguồn cung cấp bóng cho Rimario hạn chế đi rất nhiều. Hơn nữa Sài Gòn FC cũng cho thấy họ là đội bóng có lực và đồng đều trong các tuyến.

Chủ sân Thống Nhất có lực lượng cơ bản yếu hơn nhưng cái chính họ biết cách chọn yếu huyệt của đối phương để khoét vào, không hẳn chỉ trên sân cỏ. Mỗi trận thắng của Sài Gòn FC có giá 1 tỉ đồng và đó cũng là động lực để các cầu thủ cắn răng đá vừa vì trụ hạng vừa có tiền thưởng.

Bình Định khó xử ở phố núi Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng dù với thân phận tân binh nhưng hiện tại nằm thế kèo trên chủ nhà HA Gia Lai trong cuộc đụng độ ngày 28-10 (On Sports+ trực tiếp 18 giờ). Từng có một thời, hai CLB láng giềng này thân thiết như môi với răng, còn hiện tại phải nhìn trước ngó sau để không mang tiếng “chị ngã em nâng”. Cái khó của Bình Định là đang nằm ở top 3, tràn trề cơ hội giành huy chương V-League, trong khi chủ sân Pleiku đã trải qua chín trận chưa biết thắng và ngấp nghé nhóm tranh trụ hạng. Dẫu có chia điểm, thầy trò HLV Kiatisak vẫn không thể an tâm vì các đối thủ sau đó khó chịu và khó lường hơn. Ở vào thế “một miếng khi đói”, nhiều khả năng HA Gia Lai sẽ “no” với 3 điểm bỏ túi, giải tỏa cơn khát 810 phút chưa biết thắng. TT

GIA HUY - NHƯ QUỲNH