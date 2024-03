Tiếp tục chiêu trò giả mạo công an yêu cầu kích hoạt VNeID

Liên tục xuất hiện hình thức lừa đảo giả mạo công an gọi điện người dân yêu cầu cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID với mục đích lừa đảo. Công an các quận tại TP.HCM đưa ra khuyến cáo để người dân phòng tránh.



Công an quận 1 khuyến cáo

Thời gian qua, Công an quận 1 liên tiếp nhận được tin báo của người dân về việc bị một số đối tượng mạo danh cán bộ công an phường, gọi điện thoại hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID (giả mạo có giao diện gần giống với ứng dụng thật) để kích hoạt tài khoản định danh điện tử thông qua đường link do đối tượng cung cấp.

Khi nạn nhân cài đặt xong ứng dụng cũng là lúc đối tượng chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp toàn bộ thông tin cá nhân có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Đối tượng nhanh chóng thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến một tài khoản khác nhằm chiếm đoạt tài sản (vì thông qua ứng dụng giả mạo, chúng đã đọc được dữ liệu cá nhân và tin nhắn chứa mã OTP được gửi tới).

Các cuộc gọi yêu cầu cài đặt, kích hoạt VNeID đều giả mạo. Ảnh: HUỲNH THƠ

Công an quận 1 khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên CH Play (đối với hệ điều hành Android), App Store đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone).

Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ các nguồn không chính thống, từ các đường link lạ.

Mọi thắc mắc có liên quan về cài đặt ứng dụng VNeID, người dân hãy liên hệ ngay với cảnh sát khu vực hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Ngoài ra, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi yêu cầu truy cập đường link để tải ứng dụng về điện thoại cá nhân. Sử dụng điện thoại thông minh một cách cẩn trọng và an toàn để bảo vệ tài sản của chính mình trước các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, viber, tiktok…) và các cuộc gọi điện thoại mạo danh cơ quan công an để lừa đảo.

Công an quận 1 khẳng định, lực lượng công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân, không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại hoặc tin nhắn.

Công an quận Gò Vấp khuyến cáo

Các đối tượng lừa đảo giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát… gọi điện thoại hoặc nhắn tin hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản điện thoại di động qua ứng dụng VNeID.

Sau khi người dân cài đặt ứng dụng, các đối tượng sẽ yêu cầu cấp tất cả các quyền truy cập danh bạ, vị trí, trợ năng trên điện thoại rồi thực hiện lệnh chuyển tiền và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Do đó, người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store và CH Play. Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ.

Lực lượng công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân trên địa bàn, không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại.

Không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị.

Không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân qua điện thoại.

Thường xuyên cập nhật thông tin về các thủ tục hành chính trên hệ thống cổng thông tin hoặc fanpage chính thức của Bộ Công an, Công an TP.HCM, công an các đơn vị, địa phương. Trường hợp nghi vấn phải liên hệ cảnh sát khu vực, công an phường trên địa bàn hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn.

Thông tin liên lạc Công an quận Gò Vấp: 028.38940278.

Tổng đài duy nhất hướng dẫn về VNeID của Bộ Công an là 1900.0368. Số đường dây nóng hướng dẫn VNeID của Công an TP.HCM là 0693.187111.

HUỲNH THƠ