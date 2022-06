Tìm hiểu, thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên Zalo

Không cần ghi nhớ đường dẫn, tên website, không cần thực hiện các thao tác trên máy tính, trên Zalo, người dân có thể dễ dàng tìm hiểu và thực hiện nhiều dịch vụ công thiết yếu như: Cấp đổi thẻ CCCD, thông báo lưu trú, đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Triển khai quyết liệt đề án 06 của Chính phủ (đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia), từ cuối tháng 5 vừa qua nhiều dịch vụ công thiết yếu đã được ưu tiên tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Để thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, hiện nhiều tỉnh thành, đơn vị công an như: Quận 4, quận Tân Phú (TP.HCM), Hà Nội, Bình Thuận, Tiền Giang, An Giang, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Nam Định... đã thiết lập kết nối với các cổng dịch vụ công, các dịch vụ công thiết yếu nói trên vào tài khoản Zalo chính thức của mình.

Người dân khi có nhu cầu chỉ cần truy cập vào trang Zalo tại địa phương mình sinh sống. Tại màn hình chính, chọn mục “Cổng dịch vụ công”/“Thủ tục hành chính”/“Dịch vụ công trực tuyến”. Sau đó, người dân sẽ được chuyển đến giao diện của các cổng dịch vụ công (tùy lựa chọn). Lúc này, người dân chỉ cần tìm kiếm, điền các thông tin về tỉnh thành, lĩnh vực, loại dịch vụ công cần thực hiện tùy theo nhu cầu.

Trong rất nhiều tiện ích từ đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, 25 dịch vụ công vừa ưu tiên tích hợp được đánh giá thiết thực, gần gũi đến đời sống thường nhật của người dân, như: Cấp lại, đổi thẻ CCCD; Đăng ký thường trú, tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú; Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe máy; Thu tiền, nộp phạt nguội vi phạm giao thông; Đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử; Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông...

Anh Hoàng Tuấn (34 tuổi, chủ cơ sở lưu trú) nhận định: "Quy định mới cho phép đăng ký lưu trú qua cổng dịch vụ công rất tiện vì tôi không phải đến công an phường để khai báo lưu trú của khách đến thuê phòng nữa mà chỉ cần sử dụng điện thoại là có thể đăng ký trực tuyến ngay, tiết kiệm thời gian”.

Cũng theo anh Tuấn, việc các tỉnh thành nhanh chóng kết nối các cổng dịch vụ công trên Zalo tiết giảm tối đa các thao tác cần phải thực hiện. Điều này sẽ giúp cho những người lớn tuổi, những người không rành về công nghệ dễ dàng sử dụng khi có nhu cầu thực sử dụng các dịch vụ công.

Ngoài kết nối với các cổng dịch vụ công, hoạt động truyền thông để người dân biết và sử dụng các dịch vụ công nói trên cũng được đẩy mạnh thông qua thông báo Zalo đến điện thoại từng người dân.

Đơn cử, Zalo “Công an quận Tân Phú” đã gửi tin bài kèm video hướng dẫn cụ thể về việc nộp phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ thông qua CDVCQG hay như Zalo “Công an tỉnh Vĩnh Phúc” cũng đăng tải bài hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến về cư trú.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết thủ tục hành chính ở mọi lúc, mọi nơi, không phải đi lại nhiều. Vì vậy, 25 dịch vụ công thiết yếu vừa được tích hợp nói riêng và Đề án 06 nói chung khi đi vào thực chất sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ mục tiêu xây dựng chính quyền số, công dân số.