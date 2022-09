Tìm thấy thi thể thanh niên nghi nhảy cầu Bến Thủy sau khi khám bệnh

Tối 12-9, ông Trịnh Quang Luật- Chủ tịch UBND xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, người thân đã đến nhận, đưa thi thể anh NBH (26 tuổi, quê huyện Đô Lương, Nghệ An).

Hai ngày qua, anh H bị mất tích sau khi đi khám bệnh ở TP Vinh (Nghệ An). Theo người thân, ngày 10-9, anh H đi bệnh viện, sau khi có kết quả khám bệnh, anh H không trở về nhà mà đi ra cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam nối quốc lộ 1A tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An) để lại tư trang rồi mất tích.

Nhiều người nhận định, có thể anh H sau khám bệnh nghĩ quẩn đã tự tử ở cầu Bến Thủy nên đã tổ chức tìm kiếm ở hạ nguồn sông Lam. Do những ngày qua, mưa lớn ở thượng nguồn, nước sông Lam đục dâng cao nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn. Người nhà vừa tìm kiếm vừa cầu mong có phép màu đến với anh H.

Chiều 12-9, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển xã Xuân Hội. Ông Luật cho biết thêm: "Từ thông tin người thân tìm kiếm anh H trên mạng xã hội, chúng tôi đã liên hệ với người thân để họ đến nhận dạng và nhận ra đó là anh H. Sau khi cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết, người nhà đã nhận, đưa thi thể anh H đi hỏa táng".

Sáng 12-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân đã tìm vớt được thi thể em Nguyễn Xuân An (13 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Nho Hoà, trú xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị nước cuốn mất tích từ chiều 8-9.

Được biết, mẹ em An, chị Nguyễn Thị Nhuần, bị khuyết tật, đơn thân nuôi con nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn, chị vào miền Nam đi làm, gửi An ở với bà ngoại nơi quê nhà.