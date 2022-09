1 học sinh lớp 8 hoàn cảnh khó khăn bị nước cuốn mất tích

Sáng 9-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân đang nỗ lực tìm kiếm em Nguyễn Xuân An (13 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Nho Hoà, trú xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị nước cuốn mất tích.

Chiều 8-9, em An giúp gia đình chăn bò ở cánh đồng xã Thanh Nho, gần sông Giăng. Do những ngày qua, trời mưa lớn, nước lũ dâng cao, em An không may rơi dép, cố gắng với tay lấy dép thì bị rơi xuống nước và bị cuốn mất tích.

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn, công tác tìm kiếm cứu nạn em An đang gặp khó khăn.

Được biết, mẹ em An, chị Nguyễn Thị Nhuần, bị tàn tật, đơn thân nuôi con nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn, chị vào miền Nam đi làm, gửi An ở với bà ngoại nơi quê nhà.

Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng để tiếp tục tìm kiếm em An trên đồng và sông Giăng.