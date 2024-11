Tin nóng 11-11: Thót tim khoảnh khắc xe Porsche húc đuôi xe Mazda CX-5, lửa bốc cháy ngùn ngụt 12/11/2024 09:03

(PLO)- Porsche húc đuôi xe Mazda CX-5: Ô tô cháy rụi sau va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Long An: Nam thanh niên chạy xe máy va vào thanh chắn cầu tử vong.

Porsche húc đuôi xe Mazda CX-5: Ô tô cháy rụi sau va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Long An: Nam thanh niên chạy xe máy va vào thanh chắn cầu tử vong; Truy tố nam thanh niên đi nhà nghỉ cùng bé gái; 2 người tử vong trên đường biển ở Đà Nẵng nghi do tai nạn; Bắt giam kẻ tấn công Cảnh sát giao thông ở Bình Dương khi bị đo nồng độ cồn; Cháy kho chứa nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật ở Long An; Nhân viên bus sông cứu người nhảy cầu Sài Gòn; Bão số 7 tiến gần bờ, mưa lớn từ Huế đến Bình Định và Tây Nguyên.