Tin nóng 17-10: Thầy giáo ‘dâm ô’ bị tố từng đưa học sinh vào nhà nghỉ nhưng bị đuổi vì chưa đủ tuổi; Thu hồi Quyết định tặng Bằng khen với thầy giáo có hành vi ‘nhạy cảm’ với học sinh lớp 6; Đình chỉ đứng lớp cô giáo tác động vật lý khiến học sinh lớp 1 bầm tím; Giải mã cái chết đầy bí ẩn của nạn nhân nghi là người Trung Quốc tại quán karaoke An Phú; Thi thể trong quán karaoke An Phú có vết thương không do hung khí gây ra; Nghi phạm sát hại bạn gái trong nhà nghỉ rồi có ý định dại dột; Đang chờ ly hôn, chồng 64 tuổi phóng hỏa khiến hai vợ chồng bị bỏng nặng; Hai nhóm thanh niên ẩu đả trong đêm, nhiều vỏ đạn rơi tại hiện trường; Cháy ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, nhiều bệnh nhân hoảng loạn; Cháy kho hàng 1000m2 gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội; Nạn nhân bị hành hung vụ làm thơ đăng Facebook lên tiếng.