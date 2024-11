Tin nóng 19-11: Gần 100 người thức trắng đêm, dốc sức tìm kiếm 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ 19/11/2024 19:22

Tìm kiếm 5 học sinh đuối nước tại bãi sông Hồng: Nỗ lực xuyên đêm của lực lượng cứu hộ; Vụ Xuyên Việt Oil: Ngày mai, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cùng loạt quan chức hầu toà; Người say xỉn lái ô tô ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) tự xưng nhà báo là mạo danh; Một người tự xưng nhà báo lái ô tô vi phạm nồng độ cồn không ký vào biên bản; Em gái trung tá công an hi sinh khi chặn đối tượng buôn ma túy được tuyển dụng vào ngành; Khởi tố hàng loạt lãnh đạo Công ty tài chính GFDI về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Người dân Miền Trung thở phào nhẹ nhõm trước dự báo mới nhất về cơn bão số 9; Miền Trung khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão Man-yi; Lên phương án ứng phó khẩn cấp với bão số 9 Man-yi tiến vào Biển Đông