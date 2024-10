Tin nóng 23-10: Bão Trà Mi giật cấp 15 tiến vào biển Đông, hướng tới Trung Bộ 24/10/2024 06:08

Bão Trà Mi sẽ liên tục tăng cấp sau khi vào Biển Đông, Trung Bộ hứng mưa lớn diện rộng; Miền Bắc lại sắp có đợt tăng cường không khí lạnh mới; Cháy lớn tại ngôi chùa 800 năm tuổi ở Phú Thọ; Nam sinh lớp 9 bị nhóm người đe dọa, ép ăn đất và hút thuốc: Công an vào cuộc điều tra; So sánh việc biểu diễn mô tô của Công an với hành vi của Ngọc Trinh là cố tình hiểu sai lệch; Chuẩn bị xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan về mức án tử hình.