Tin nóng 28-10: Nam tài xế lái ô tô bỏ chạy trong đêm khiến cửa xe đập vào mặt công an 28/10/2024 20:20

Nam tài xế lái ô tô bỏ chạy khiến cửa xe đập vào mặt công an; Thiếu niên 14 tuổi cướp tài sản, xâm hại 1 phụ nữ 60 tuổi; Tìm thấy thi thể thanh niên xung kích ở Quảng Bình bị nước lũ cuốn trôi khi đi cứu hộ cứu nạn; Nước lên nhanh, trong 'chớp mắt' đã có hơn 15.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập sâu.

Người dân Quảng Bình hối hả chạy lũ trong đêm; Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Trị bị ngập úng, chia cắt do ảnh hưởng của bão Trà Mi; Bão Trà Mi vừa suy yếu, bão Kong-rey tiệm cận khu vực Biển Đông; Không khí lạnh tràn về, người dân Hà Nội phải khoác áo ấm ra đường; Tai nạn liên hoàn, 2 người mắc kẹt trong cabin; Lý do nam nhân viên tử vong trong hồ bơi của khách sạn ở Phan Thiết; Cựu công an cất giấu ma túy trong nhà được bà trùm Hương ‘Mẩu’ trả tiền tỷ.