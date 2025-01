Tỉnh Lâm Đồng đề nghị TP.HCM hỗ trợ tham gia 'Tick xanh trách nhiệm' 02/01/2025 16:03

Chiều 2-1, tại TP Đà Lạt, UBND TP.HCM phối hợp UBND 5 tỉnh vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Hội nghị triển khai chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa được Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TP.HCM phát động. Mục tiêu chương trình là định hướng sản xuất an toàn, bền vững thông qua tín hiệu thị trường trên nguyên tắc tự nguyện, minh bạch và trung thực.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM. Ảnh: VÕ TÙNG

Tham gia chương trình, nhà cung cấp tự kiểm soát chất lượng hàng hóa trong quá trình sản xuất, chịu giám sát và chủ động chia sẻ thông tin để ngăn chặn sản phẩm lỗi đến tay người tiêu dùng. Đây là hành động trách nhiệm, được người tiêu dùng và nhà bán lẻ tín nhiệm, đánh giá cao, được gắn "Tick xanh trách nhiệm".

Nhà bán lẻ cùng hành động, cùng ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng, tự nguyện hợp tác hình thành hệ thống kiểm soát chất lượng tổng hợp; đồng thời có chính sách, hỗ trợ đặc thù đối với sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm".

Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ các bên kiểm soát chất lượng hàng hóa, đẩy mạnh truyền thông, phát huy các giải pháp phòng ngừa chủ động. Người tiêu dùng nâng cao trách nhiệm, chung tay ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng; tin dùng, lựa chọn và giám sát sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm".

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Tick xanh trách nhiệm" như đánh Golf, chỉ cần mình ăn gian 1 lần là không ai chơi với mình nữa".

Cũng theo ông Phúc, Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh về nông sản, đa dạng sản phẩm từ rau củ quả, cây ăn trái đến các loại cây công nghiệp dài ngày với diện tích canh tác khoảng 25 nghìn ha, sản lượng khoảng 3,13 triệu tấn/năm.

Tính đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 69.637 ha nông nghiệp công nghệ cao (tăng 2.764 ha so với năm 2023), trong đó nông nghiệp thông minh đạt khoảng 730 ha. Diện tích sản xuất an toàn hiện nay đạt 8.400 ha đạt chứng nhận VietGAP (tăng 11% so với năm 2023) tổng sản lượng đạt 526.096 tấn/năm, sản xuất hữu cơ đạt 1.708 ha (tăng 18,7%) tổng sản lượng đạt 14.534 tấn/năm, chứng nhận UTZ, 4C đạt 88.000 ha (tăng 2,32%) sản lượng đạt 297.440 tấn/năm.

Nông sản Lâm Đồng hiện đã có mặt trên 40 quốc gia trên thế giới với tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2024 đạt 588,1 triệu USD (tăng 13,65 % so với năm 2023).

Doanh nghiệp kinh doanh nông sản tỉnh Lâm Đồng mong muốn được tham gia ‘‘Tick xanh trách nhiệm’’. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Phúc đề xuất UBND TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên tham gia "Tick xanh trách nhiệm" để tìm kiếm cơ hội thị trường bền vững dành cho các sản phẩm chất lượng cao của từng địa phương. Đồng thời kiến nghị TP.HCM tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên kiểm soát, giám sát chất lượng nông sản đầu ra.

Đồng thời, phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên đẩy mạnh triển khai các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ đưa nông sản chất lượng cao vào thị trường TP.HCM.