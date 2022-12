Tòa án 2 cấp TP.HCM là điểm sáng trong công tác của ngành

(PLO)- Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ đánh giá những kết quả mà TAND hai cấp TP.HCM đã làm được trong năm 2022 là rất đáng ghi nhận.

Ngày 27-12, tại trụ sở TAND TP.HCM đã diễn ra hội nghị triển khai công tác năm 2023 của TAND hai cấp TP.HCM.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 (tính từ ngày 1-10-2021 đến ngày 30-9-2022) cho thấy TAND hai cấp TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Thụ lý hơn 60.000 vụ việc, giải quyết hơn 47.000

Theo báo cáo, năm 2022 tòa án hai cấp TP đã thụ lý 60.821 vụ việc, đã giải quyết 47.203 vụ việc, đạt tỉ lệ 77,6%. Tỉ lệ án hủy do lỗi chủ quan là 0,26% (124/47.203), sửa do lỗi chủ quan là 0,34% (161/47.203), tỷ lệ án hủy, sửa dưới mức cho phép. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ việc thụ lý tăng 10.194 vụ việc, giải quyết tăng 20.477 vụ việc, tỷ lệ giải quyết tăng 26%, tỉ lệ án hủy, sửa giảm 0,68%.

Trong đó, TAND hai cấp đã thụ lý 6.995 vụ án hình sự/13.856 bị cáo, giải quyết 6.890 vụ/13.604 bị cáo, đạt 98,5%. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ thụ lý tăng 1.173 vụ, giải quyết tăng 2.488 vụ, tỉ lệ giải quyết tăng 22,9%.

Đối với công tác thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, TAND hai cấp đã thụ lý tăng 8.920 vụ việc so với năm 2021, giải quyết tăng 18.049 vụ việc, tỉ lệ giải quyết tăng 25,9%.

Về công tác giải quyết các vụ án hành chính, tòa hai cấp đã thụ lý 1.338 vụ, giải quyết 625 vụ, đạt 46,7%. So với cùng kỳ năm 2021, thụ lý giảm tám vụ, giải quyết tăng 281 vụ, tỉ lệ giải quyết tăng 21,1%.

Một số công tác khác cũng được TAND hai cấp TP thực hiện tốt trong năm 2022 như: Công tác cán bộ; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; công tác thi đua khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin…

Ngoài ra, công tác triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến đã đi vào ổn định, hiệu quả.

Cần tránh tình trạng lạm dụng án lệ

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND Tối cao, biểu dương những kết quả mà TAND hai cấp TP.HCM đã làm được dù gặp không ít khó khăn, trở ngại. Ông Tuệ nhấn mạnh: “TAND hai cấp TP luôn là điểm sáng, là đơn vị dẫn đầu trong các công tác của ngành tòa án”.

Ngoài ra, ông Tuệ cũng lưu ý các thẩm phán về việc áp dụng án lệ. Theo ông Tuệ, nếu tình huống của vụ án đã có quy định của pháp luật thì phải áp dụng luật để giải quyết, tránh tình trạng lạm dụng án lệ.

Mặt khác, ông Tuệ cho biết sẽ có tính toán về biên chế thẩm phán; đề nghị 100% thẩm phán phải sử dụng phần mềm trợ lý ảo…

tại hội nghị, thẩm phán Trương Văn Hiền, Chánh Tòa Dân sự TAND TP.HCM, đã trình bày tham luận “Giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử án dân sự”.

Trong khi đó, thẩm phán Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND TP Thủ Đức, trình bày tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án”. Ông Vinh nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả phiên tòa trực tuyến sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và ngân sách.

Ông Vinh cho biết thêm đơn vị phấn đấu xử trực tuyến đạt tỉ lệ 100% các vụ án đủ điều kiện để xét xử trực tuyến.

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc của TAND hai cấp TP.HCM đã nhận được cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, TAND Tối cao.

Sáu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 1. TAND hai cấp TP phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội theo Nghị quyết 96 ngày 27-11-2019, Nghị quyết 321 ngày 21-12-2022 của Ban cán sự đảng TAND Tối cao. 2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng xét xử. Tập trung xét xử kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền và các vụ án do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP.HCM giao. 3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Bộ Chính trị, của Quốc hội về cải cách tư pháp và công tác tòa án. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động và thủ tục hành chính tư pháp theo hướng hiện đại, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án. 4. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh. 5. Tăng cường công tác dân vận, công tác giám sát, kiểm tra trong thi hành công vụ, giáo dục nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, phòng chống tham nhũng, tiêu cực của đội ngũ thẩm phán, thư ký, công chức, người lao động TAND hai cấp TP. 6. Tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm nâng cao tinh thần cho cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

MINH CHUNG