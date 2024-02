Toà chấp nhận kháng cáo quá hạn vì bị đơn 'nghe không rõ và nhận bản án muộn'

Ngày 26-2, một nguồn tin của PLO cho biết, bà Trần Thị Ngọc Sương (ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) có đơn gửi đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, yêu cầu xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm theo hướng hủy quyết định xét kháng cáo quá hạn số 03/2023/QĐ-PT ngày 11-4-2023 của TAND tỉnh Đắk Lắk.

Theo hồ sơ, ngày 11-4-2023, TAND tỉnh Đắk Lắk thành lập hội đồng xét kháng cáo quá hạn đối với kháng cáo của vợ chồng ông NVN và bà HTL (ngụ huyện Ea H'Leo).

Vợ chồng ông N cho biết, khi tòa sơ thẩm tuyên án, ông bà “không nghe rõ” và “nhận bản án muộn” nên nộp đơn muộn hơn một ngày so với quy định.

Sau khi xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan, hội đồng đã có quyết định số 03/2023/QĐ-PT, chấp nhận kháng cáo quá hạn của vợ chồng ông N.

Lý do, vợ chồng ông N nộp đơn kháng cáo quá hạn một ngày, có một phần do nguyên nhân khách quan.

Tuy nhiên, bà Sương cho rằng, việc TAND tỉnh Đắk Lắk chấp nhận kháng cáo quá hạn của vợ chồng ông N không đúng quy định nên gửi đơn thư nhiều nơi.

Trao đổi với PLO, ông Võ Thanh Hà, Chánh văn phòng TAND tỉnh Đắk Lắk, phân tích, quá trình xem xét kháng cáo quá hạn, hội đồng đã nghiên cứu các hồ sơ liên quan theo quy định.

Theo ông Hà, lý do chính để chấp nhận kháng cáo quá hạn không phải việc vợ chồng ông N không nghe rõ, mà do việc vợ chồng người này nhận bản án muộn vì lý do khách quan và những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ.

“Người ta không nghe rõ nên chờ bản án sơ thẩm nhưng nhận bản án muộn và nộp kháng cáo quá hạn chỉ một ngày. Lý do chính là nhận bản án muộn, do yếu tố khách quan, có thể do vướng vào ngày nghỉ. Hội đồng xem xét một cách khách quan để không ảnh hưởng đến quyền lợi các đương sự, vụ việc không có gì khuất tất”, ông Hà nói.

Về đơn đề nghị giám đốc thẩm của bà Sương, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng phản hồi đã nhận được đơn và sẽ xem xét theo quy định.

Tháng 2-2023, bà Sương (nguyên đơn) đã thắng kiện vợ chồng ông N trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản. TAND huyện Ea H’leo buộc vợ chồng ông N trả cho bà Sương hơn 2,6 tỉ đồng. Sau khi được chấp nhận kháng cáo quá hạn, TAND tỉnh Đắk Lắk nhiều lần triệu tập vợ chồng ông N để xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, vợ chồng ông N không có mặt, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án sơ thẩm có hiệu lực. Ở diễn biến khác, sau khi được xét kháng cáo quá hạn, vợ chồng ông N vướng vào hai vụ kiện khác. Ở bước hòa giải, vợ chồng ông N đã thỏa thuận với hai nguyên đơn và đồng ý trả nợ tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.

