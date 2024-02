Tổng Bí thư chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(PLO)- Công an Lai Châu công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.