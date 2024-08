Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra một loạt doanh nghiệp xăng dầu, kết quả ra sao? 08/08/2024 20:56

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, trong số số thương nhân đầu mối xăng dầu bị kiểm tra, xử lý có Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty CP Appollo Oil, Công ty TNHH Trung Linh Phát... Cùng với đó là kiểm tra, xử lý một số doanh nghiệp bán lẻ và doanh nghiệp phân phối xăng dầu.

7 tháng đầu năm 2024, Tổng cục Quản lý thị trường đã tiến hành xử lý 247 vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu. Ảnh minh hoạ: XUÂN NGUYỄN

Kết quả đã phát hiện một số vi phạm như không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Ngoài ra còn phát hiện tình trạng doanh nghiệp mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối theo quy định.

Một số vi phạm khác cũng được phát hiện như buôn bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; kinh doanh xăng dầu mà không có giấy phép kinh doanh; kinh doanh xăng dầu khi giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực…

Cũng theo Tổng cục Quản lý thị trường, các cuộc kiểm tra đã phát hiện tình trạng doanh nghiệp bán lẻ không đăng ký thời gian bán hàng; giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo với cơ quan có thẩm quyền.

Với các lỗi vi phạm trên, trong 7 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp xăng dầu đã bị xử phạt, nộp lại ngân sách hơn 8,3 tỉ đồng.

Còn theo bà Nguyễn Thuý Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, trong nửa đầu năm, thực hiện quy định quản lý nhà nước trong kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định kiểm tra việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu của 6 thương nhân đầu mối và 8 thương nhân phân phối.

Bên cạnh đó, qua rà soát báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra 4 thương nhân đầu mối; 20 thương nhân phân phối có dấu hiệu vi phạm để xem xét xử lý theo quy định.

"Hàng năm, theo quy định về quản lý nhà nước trong kinh doanh xăng dầu, Bộ vẫn thường xuyên lập kế hoạch kiểm tra việc duy trì điều kiện kinh doanh của các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Tất cả các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu dù lớn hay nhỏ Bộ đều sẽ có kế hoạch kiểm tra. Việc kiểm tra này không liên quan và không ảnh hưởng đến tổng nguồn xăng dầu trong nước” – bà Nguyễn Thuý Hiền nhấn mạnh.