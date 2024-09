Tổng cục Thuế sẽ đối thoại gỡ vướng cho người dân, doanh nghiệp TP.HCM và 4 tỉnh phía nam 18/09/2024 21:10

(PLO)- Tổng cục Thuế cho biết 8 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,1 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng cục Thuế vừa có Thư ngỏ gửi doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An để đăng ký “Hội nghị đối thoại với người nộp thuế tại 5 tỉnh, thành phố phía Nam năm 2024”.

Hội nghị đối thoại với người nộp thuế tại 5 tỉnh, thành phố phía Nam năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày ngày 27-9-2024 tại trụ sở cơ quan Cục Thuế TP.HCM (Số 63, đường Vũ Tông Phan, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Mục đích sự kiện để ngành thuế kịp thời lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định, chính sách pháp luật thuế. Cục Thuế TP.HCM đề nghị Người nộp thuế tại địa bàn thành phố có vướng mắc, kiến nghị gửi các nội dung vướng mắc, kiến nghị và đề xuất về Tổng cục Thuế trước ngày 23-9-2024 để tổng hợp.

Hội nghị đối thoại với người nộp thuế tại 5 tỉnh, thành phố phía Nam năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 27-9-2024 tại trụ sở Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: QH

Tổng cục Thuế cho biết, trên cơ sở tổng hợp danh sách đăng ký tham dự và các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, người nộp thuế cũng như điều kiện hội trường, Tổng cục Thuế sẽ lựa chọn và có giấy mời chính thức gửi tới doanh nghiệp, người nộp thuế để tham dự.

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8-2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 94.200 tỉ đồng, đạt 6,3% so với dự toán, bằng 110% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, tổng thu ước đạt hơn 1,1 triệu tỉ đồng, bằng 77% so với dự toán pháp lệnh, tăng 18% so cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, trong 8 tháng đầu năm 2024 có 53/63 địa phương có số thu thuế nộp ngân sách tăng so cùng kỳ năm trước. Ảnh: QH

Có 17/20 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ thực hiện dự toán ước đạt trên 70%, trong đó một số khoản lớn như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (73%); Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (73%); Thu từ khu vực ngoài quốc doanh (81%); Thuế thu nhập cá nhân (81%); Phí - lệ phí (81%); Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (109%); Thu từ hoạt động xổ số (82%); thu khác ngân sách (94%); thu chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (229%); thu từ nhà cung cấp nước ngoài (112%)...

Có 25/63 địa phương có tỷ lệ thực hiện dự toán cao hơn so với tỷ lệ chung toàn ngành (77%). Có 53/63 địa phương có số thu thuế nộp ngân sách tăng so cùng kỳ năm trước. 10/63 địa phương có số thu đạt thấp so cùng kỳ.