Tổng thống Yoon sẽ không dự phiên toà luận tội vụ thiết quân luật 13/01/2025 05:44

(PLO)- Luật sư của Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết thân chủ sẽ không tới phiên toà đầu tiên tại Toà án Hiến pháp Hàn Quốc vì lý do an ninh và an toàn cá nhân.