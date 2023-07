Top những chiếc SUV cỡ nhỏ 2023 giá cả phải chăng

(PLO)- Những chiếc SUV cỡ nhỏ này có các tính năng an toàn tiêu chuẩn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, nhưng mức giá phải chăng bạn có thể mua.

Đây là những SUV được trang bị đầy đủ các tính năng với giá khởi điểm dưới 30.000 USD (tương đương 700 triệu đồng) cho năm 2023.

Mazda CX-5 2023

Mẫu CX-5 2023 cơ sở có giá khởi điểm 26.700 USD (tương đương 631 triệu đồng) và CX-5 2023 được nạp đầy đủ là 39.650 USD (tương đương gần 940 triệu đồng). Chiếc SUV của Mazda được đánh giá cao về cảm giác lái thoải mái và chất liệu cao cấp trong cabin.

Theo US News, CX-5 2023 có ba lựa chọn động cơ, bắt đầu với loại 4 xi-lanh 2.5L công suất 187 mã lực. Tùy chọn tăng áp có sẵn với công suất 256 mã lực nếu bạn sử dụng xăng cao cấp. Mặt khác, nó có công suất 227 mã lực. Cả hai đều tốt, nhưng tùy chọn cơ bản phù hợp cho việc lái xe và đi lại hàng ngày.

Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc đã trao giải thưởng Top Safety Pick Plus cho CX-5 2023. Nó hoạt động tốt trong tất cả các bài kiểm tra khả năng va chạm chính và đèn pha mang lại tầm nhìn tốt. Chiếc SUV nhỏ gọn giá cả phải chăng cũng đạt được xếp hạng an toàn năm sao từ NHTSA.

Hyundai Tucson 2023

Chiếc SUV cỡ nhỏ tốt nhất của Hyundai trong năm nay là Tucson 2023. Nó được trang bị tốt, ngay cả ở dạng cơ bản, với MSRP khởi điểm là 26.900 USD (tương đương 636 triệu đồng).

Một chiếc Hyundai Tucson 2023 được nạp đầy đủ sẽ tiêu có giá khoảng 37.660 USD (tương đương 890 triệu đồng), nhưng phiên bản này có hầu hết mọi thứ bạn cần.

Nội thất xe có thiết kế chu đáo mang đến nhiều tiện nghi và không gian. Nó yên tĩnh trong cabin, và động cơ không quá to.

Mô hình cơ sở có động cơ 4 xi-lanh 2.5L công suất 187 mã lực. Nó nhận được 25 mpg (9,7 lít) trong thành phố và 32 mpg (7,3 lít) trên đường cao tốc. Hệ dẫn động tất cả các bánh giảm những ước tính đó một vài mpg.

Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc đã vinh danh Hyundai Tucson 2023 là người chiến thắng Top Safety Pick Plus. Chiếc SUV của Hyundai đạt điểm cao trong tất cả các thử nghiệm va chạm chính.

Ngoài ra, NHTSA đã xếp hạng an toàn 5 sao cho chiếc SUV này khi được trang bị hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản dẫn động bốn bánh chỉ nhận được số điểm bốn sao.

Nissan Rogue 2023

Nissan Rogue 2023 đã giành được điểm cao trên bảng xếp hạng. Mặc dù nhỏ nhưng có rất nhiều không gian cho hành khách và hàng hóa trong Rogue.

Cabin yên tĩnh và đi kèm với Apple CarPlay, thường phải trả thêm phí cho hầu hết các loại xe trong tầm giá này. Rogue mẫu cơ bản có giá khởi điểm là 27.360 USD (tương đương 647 triệu đồng) và Rogue được tải đầy đủ có giá khoảng 38.640 USD ( tương đương 914 triệu đồng).

Nissan chỉ cung cấp một lựa chọn động cơ cho Rogue 2023. Nó có công suất 201 mã lực, 30 mpg (7,8 lít) trong thành phố và 37 mpg (6,3 lít) trên đường cao tốc (với hệ dẫn động cầu trước).

Hệ dẫn động tất cả các bánh giảm xuống còn 28 mpg (8,3 lít) trong thành phố và 35 mpg (6,7 lít) trên đường cao tốc.

IIHS đã trao cho Nissan Rogue 2023 giải thưởng Top Safety Pick năm nay. Chiếc SUV cỡ nhỏ của Nissan đạt điểm cao trong hầu hết các bài kiểm tra va chạm chính. Đèn pha trên tất cả các cấp độ trang trí cung cấp khả năng hiển thị tốt. NHTSA cũng trao cho chiếc xe xếp hạng an toàn năm sao.

PHƯƠNG LÊ