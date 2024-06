Top xe ô tô mới có mức phí bảo hiểm rẻ nhất năm 2024 29/06/2024 19:54

Fiat Panda 1.0 hybrid

Xe có mức phí bảo hiểm rẻ với 337,66 bảng Anh /năm (gần 11 triệu đồng). Ảnh: Fiat.

Chiếc xe này có mức phí bảo hiểm rẻ với 337,66 bảng Anh hàng năm (gần 11 triệu đồng), tiết kiệm so với tháng 11 năm 2023 là 137.11 bảng Anh (khoảng 44 triệu đồng). Đây là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn chỉ muốn một chiếc xe đơn giản, giá rẻ để mua và vận hành, nhưng nó đã tụt hậu so với tiêu chuẩn do các đối thủ mới hơn đặt ra như Hyundai i10.

Toyota Aygo X 1.0 VVT-i Pure

Chiếc xe này có mức phí bảo hiểm rẻ với 366,24 bảng Anh hàng năm (khoảng gần 12 triệu đồng) tiết kiệm so với tháng 11 năm 2023 114,08 bảng Anh (hơn 3,6 triệu đồng). Toyota Aygo X là một chiếc xe thành thị vững chắc, mang đến nội thất vui tươi, công thái học tuyệt vời và khung gầm tinh xảo.

Huyndai i10 1.0 số tự động nâng cao

Xe này có mức phí bảo hiểm rẻ với 387,78 bảng Anh hàng năm (khoảng 12,4 triệu đồng). Ảnh: Hyundai.

Mẫu xe này có mức phí bảo hiểm rẻ với 387,78 bảng Anh hàng năm (khoảng 12,4 triệu đồng), tiết kiệm so với tháng 11 năm 2023 122,40 bảng Anh (hơn 3,9 triệu đồng). Đây là một trong những chiếc xe thành phố mới tốt nhất mà bạn có thể mua, nhờ khả năng xử lý chắc chắn và nội thất rộng rãi với nhiều công nghệ hơn nhiều đối thủ.

Kia Stonic 1.0 T-GDi 2

Chiếc xe này có mức phí bảo hiểm rẻ là 436,64 bảng Anh/năm (khoảng 14 triệu đồng), tiết kiệm so với tháng 11 năm 2023 147,64 bảng Anh (hơn 4,7 triệu đồng). Kia Stonic nổi bật trong một phân khúc đông đúc nhờ trang bị mạnh mẽ và khả năng xử lý tốt, và cũng rẻ hơn nhiều so với nhiều đối thủ.

Kia Stonic 1.0 T-GDi 2 có mức phí bảo hiểm rẻ là 436,64 bảng Anh/năm (khoảng 14 triệu đồng).Ảnh: Kia.

Kia Picanto 1.0 2 số tự động

Mẫu xe này có mức phí bảo hiểm rẻ là 476,87 bảng Anh/năm (khoảng 15 triệu đồng), tiết kiệm so với tháng 11 năm 2023 là 50,64 bảng Anh (khoảng 1,6 triệu đồng). Bản nâng cấp gần đây của Picanto giải quyết được những điểm yếu chính của nó như chất lượng nội thất và công nghệ.

Chiếc xe cũ rất thoải mái và thú vị trên đường với sự nhanh nhẹn hiếm khi tìm thấy ở những chiếc xe giá rẻ như vậy. Tuy nhiên, bạn không nên chọn hộp số tự động vì nó chậm chạp khi chuyển số.

Chiếc xe này có mức phí bảo hiểm rẻ là 497.21 bảng Anh/năm (khoảng 16 triệu đồng). Ảnh: Volkswagen.

Volkswagen Polo 1.0 MPI

Chiếc xe này có mức phí bảo hiểm rẻ là 497.21 bảng Anh/năm (khoảng 16 triệu đồng), tiết kiệm so với tháng 11 năm 2023 là 115.32 bảng Anh (khoảng 3,7 triệu đồng). Polo là một lựa chọn tuyệt vời vì nó tinh tế và thoải mái cùng giá cả phải chăng.

Động cơ xăng MPI 1.0 lít được giới thiệu ở đây không có turbo, vì vậy đôi khi có thể cảm thấy hơi yếu, nhưng ít nhất nó cũng tiết kiệm được nhiều chi phí bảo hiểm so với các đơn vị TSI tăng áp.