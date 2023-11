Tour tết đa dạng, khách du lịch chốt tour sớm

Ghi nhận từ công ty lữ hành, nhu cầu du lịch dịp tết Nguyên đán 2024 ghi nhận tín hiệu tích cực từ du khách. Hiện nay, các công ty lữ hành đã đưa những sản phẩm phù hợp với thị trường, xu hướng tour giá rẻ sẽ không còn, thay vào đó nhu cầu đặt tour sớm, ưu tiên chất lượng.

Đoàn khách tham quan Công viên Everland (Hàn Quốc).

Hàng loạt ưu đãi cho khách du lịch

Du khách có xu hướng chọn du lịch nước ngoài tại thị trường du lịch Đông Bắc Á (Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản và Hàn Quốc), tiếp theo đó là thị trường châu Âu và các quốc gia khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Bali, Cambodia).

Ở thị trường du lịch trong nước, miền Bắc sẽ tiếp tục là điểm đến được du khách phía Nam ưa chuộng, bên cạnh đó là Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết và Phú Quốc.

Thông tin về lượng khách, Công ty Du lịch Việt cho biết hiện nay đã có khoảng 200 khách, nhóm gia đình đăng ký tour Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, châu Âu… và các tour vòng cung Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam.

Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Truyền thông Công ty Truyền thông Du lịch Việt đánh giá: "Năm nay du khách đăng ký tour tết sớm hơn, đây là tín hiệu đặc biệt tích cực cho mùa du lịch cuối năm 2023 và tết Nguyên đán 2024.

Khách hàng khi đăng ký tour trong tháng 11 sẽ được áp dụng khuyến mãi nhân ba: giảm trực tiếp lên đến 3 triệu đồng (tùy từng tour); quà tặng hấp dẫn; ưu đãi lên đến 2 triệu đồng khi giao dịch qua các cổng thanh toán."

Tour tết miền Bắc tiếp tục là điểm đến được du khách phía Nam yêu chuộng.

Theo ghi nhận, công ty BenThanh Tourist đã mở bán gần 100 chương trình du lịch trong và ngoài nước. Trong đó, giá tour trong nước thấp nhất 990.000 đồng (tour làng hoa Sa Đéc), cao nhất 14,99 triệu đồng (tour Sa Pa – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu). Giá tour du lịch nước ngoài thấp nhất 4,25 triệu đồng (tour Cambodia) và cao nhất 125 triệu đồng (tour châu Âu).

Công ty BenThanh Tourist thông tin công ty triển khai một số hoạt động khuyến mãi, tặng quà du lịch cho khách mua tour như vào ngày Black Friday (24-11) giảm giá ngay 1 triệu đồng với tour nước ngoài; chương trình “Tuần lễ giảm giá ưu đãi – Mừng sinh nhật vàng”; Tour of the year 2024 hành trình Bắc Âu ưu đãi lên tới 15 triệu đồng.

Dự kiến, Vietravel sẽ phục vụ hơn 150.000 lượt khách. Khi khách hàng mua và thanh toán tour tết càng sớm sẽ nhận về mức hoàn tiền càng cao lên đến 1.500.000 đồng, hay ưu đãi nhóm lên đến 800.000 đồng/người.

Giữ giá tour tết không chênh lệch nhiều

Đề cập đến giá tour năm nay, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị Truyền Thông Công ty BenThanh Tourist cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, giá tour tết không chênh lệch nhiều. Tùy từng tuyến, giá tour sẽ tăng khoảng 5 – 10% so với giá ở thời điểm bình thường.

"Chúng tôi đã tích cực làm việc với các hãng hàng không và đối tác cung cấp dịch vụ từ sớm, nhờ đó đạt được các ưu đãi tốt, góp phần ổn định giá tour. Đồng thời, chúng tôi mong muốn giảm bớt áp lực từ việc giá vé máy bay tăng cao vào thời điểm cuối năm" - bà Linh nói.

Đánh giá về xu hướng thị trường tết Nguyên đán, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông - marketing Công ty TST Tourist cho biết, du khách chọn tour trọn gói theo các tuyến xa nhiều hơn, kể cả trong và ngoài nước.

"Đối với những điểm đến cự ly ngắn, đặc biệt là các tuyến có đường cao tốc thuận tiện trong phạm vi 300 km trở lại sẽ thu hút dòng khách du lịch tự túc và đặt dịch vụ nhiều hơn so với tour trọn gói. Giá vé tất cả phương tiện đều có xu hướng tăng so với nhu cầu quá lớn, vì vậy giá tour năm nay tăng tối thiểu từ 15% so với cùng kỳ"- ông Mẫn chia sẻ.

Giá Tour tết Nguyên đán 2024 tăng nhẹ so với mọi năm.

Dịp cuối năm và dịp tết, Công ty Lữ hành Vietluxtour cũng xúc tiến nhiều hợp đồng khách đoàn cho các chương trình du lịch tất niên của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp kỳ vọng tỷ lệ tăng trưởng mùa cuối năm nay ở các thị trường trung bình khoảng 20-25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour dự đoán dịp tết năm nay, các thị trường MICE, inbound (khách nước ngoài đến Việt Nam), outbound (khách Việt du lịch nước ngoài) và tour lẻ nội địa sẽ có tỉ lệ tăng trưởng tương đối tốt.

Về thị trường tour inbound có nhiều khởi sắc do được cộng hưởng từ hoạt động quảng bá tốt, chính sách visa mới khá thuận lợi, các đánh giá về điểm đến trên thị trường quốc tế cũng tích cực.

"Bên cạnh đó, thị trường outbound cũng khá nhộn nhịp, đặc biệt thị trường Đông Bắc Á với sức cạnh tranh ngày càng nóng về điểm đến, khuyến mãi… gia tăng sức thu hút du khách Việt. Thị trường nội địa đang chịu khá nhiều áp lực cạnh tranh vì giá dịch vụ còn cao" - bà Thu nói.