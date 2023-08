Toyota GR Corolla 2023 có gì mới khiến nhiều người thích thú?

(PLO)- Toyota GR Corolla 2023 là một chiếc hatchback bốc lửa mang đến nhiều cảm giác lái thú vị theo cách độc đáo và nó đã khiến giới mê xe thích thú.

Toyota GR Corolla 2023 có giá từ 35.900 USD – 49.900 USD (tương đương hơn 860 triệu đồng- dưới 1,2 tỉ đồng). Sự độc đáo của GR Corolla là nó có tấm chắn bùn táo bạo phía trước và phía sau hầm hố cùng bánh xe lớn khiến nó trở nên nổi bật.

Xe có động cơ ba xi-lanh tăng áp và rất nhiều tính năng động. Nó là đối thủ mạnh mẽ của Volkswagen Golf R và Honda Civic Type R. Tuy nhiên, GR Corolla có nét độc đáo riêng của mình.

GR Corolla được xây dựng trên nền tảng GA-C của Toyota với khung gia cố nâng cao được phát triển đặc biệt tại nhà máy GR. Chiếc xe cũng sử dụng lò xo và giảm xóc “được điều chỉnh theo mạch”, cùng với một bộ thanh ổn định chắc chắn, tất cả đều tạo nên cảm giác lái khắc nghiệt.

Xe có hộp số tay sáu cấp và truyền tới cả bốn bánh, một điều hiếm thấy ở phân khúc này. Nói về thiết lập AWD, GR Corolla có một điểm nhấn thông qua một núm nhỏ trên bảng điều khiển trung tâm để thay đổi độ lệch phía trước: phía sau để cung cấp năng lượng.

Cài đặt mặc định là 60:40 (phía trước và phía sau), nhưng chỉ cần vuốt nhẹ núm xoay có thể đặt thành 30:70 để có thêm sức mạnh dẫn động cầu sau.

Ngoài ra, việc đặt nó ở chế độ “theo dõi” sẽ thay đổi thiết lập thành phân bổ 50:50 để mang lại động lực lái xe cân bằng tốt.

Xe có ba cấp độ trang trí để lựa chọn. Phiên bản Circuit và Morizo ​​chỉ được bán với số lượng rất hạn chế, vì vậy bạn nên tìm một mẫu Core.

Mẫu Core được trang bị gói Hiệu suất, đi kèm với tất cả các cải tiến về hiệu suất có trên mô hình Circuit, nhưng nó có giá thấp hơn 3.000 USD (khoảng 72 triệu đồng).

Toyota GR Corolla Core được trang bị tiêu chuẩn với đầu và đèn hậu LED, bánh xe 18 inch bọc lốp Michelin Sport, kẹp phanh trước 4 pít-tông với rôto được khoan và xẻ rãnh, cùng hệ thống treo điều chỉnh thể thao.

Phiên bản Circuit có thêm mui xe bằng carbon, bộ vi sai hạn chế trượt Torsen phía trước và phía sau, kẹp phanh thể thao sơn màu đỏ, lỗ thông hơi trên mui xe và cánh lướt gió phía sau.

Phiên bản cao cấp có thêm ghế thể thao Brin Naub và da tổng hợp, các điểm nhấn nội thất chỉ khâu màu đỏ, vô lăng bọc da có sưởi và ghế trước có sưởi.

Phiên bản Morizo ​​có thêm ghế xô phía trước Brin Naub và da tổng hợp, vô lăng da lộn, tựa đầu có huy hiệu GR và cần số có chữ ký Morizo.

GR Corolla được trang bị tiêu chuẩn hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch, radio vệ tinh và kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto.

Xe còn có hệ thống âm thanh JBL cao cấp, âm thanh tuyệt vời. Âm thanh cao cấp có thể được thêm vào phiên bản Core.

Cả ba phiên bản Toyota GR Corolla đều được trang bị cùng một động cơ. Đó là động cơ 1,6 lít, ba xi-lanh tăng áp, công suất 300 mã lực, mô-men xoắn 273 lb-ft. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 4,99 giây và tốc độ tối đa là 229 km/h.

Toyota GR Corolla tiết kiệm nhiên liệu mặc dù có tính chất năng lượng cao. Theo EPA nó có thể đạt tới 21 mpg (11 lít) trong thành phố và 28 mpg (8,3 lít)trên đường cao tốc và 24 mpg (9,8 lít) kết hợp.

Chiếc Corolla hatchback cơ sở đã được trao giải Lựa chọn an toàn hàng đầu từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) và xếp hạng an toàn năm sao từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA).

Ngoài ra, GR Corolla còn có nhiều tính năng an toàn, bao gồm10 túi khí, Toyota Safety Sense 3.0 – hệ thống trước va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động, kiểm soát hành trình bằng radar động và hỗ trợ biển báo đường bộ....

PHƯƠNG LÊ