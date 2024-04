TP Đông Hà vắng bóng người vì nắng nóng kỷ lục 29/04/2024 17:39

(PLO)- TP Đông Hà (Quảng Trị) ghi nhận nắng nóng kỷ lục xấp xỉ mức nhiệt xảy ra tại Tương Dương (Nghệ An) vào năm 2023.

Ngày 29-4, thời tiết tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nắng nóng diễn ra gay gắt, trên đường phố ít người đi lại.

Nhiệt độ tại TP Đông Hà ghi nhận ở mức 44 độ C. Đây là mức nhiệt xấp xỉ mức cao nhất ở Tương Dương (Nghệ An) là 44,2 độ C vào ngày 7-5-2023.

Vào 12 giờ trưa ngày 29-4, tại các đường lớn ở TP Đông Hà ít người qua lại hơn thường ngày, càng về chiều khoảng 13 đến 14 giờ thì mật độ người dân càng trở nên vắng bóng do nắng nóng. Ảnh: NGUYỄN DO

Những bóng cây được người tham gia giao thông tận dụng làm nơi tránh nắng khi dừng đèn đỏ. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân ra đường với trang phục chống nắng kín mít giữa cái nắng nóng kỷ lục ở TP Đông Hà. Ảnh: NGUYỄN DO

Nắng nóng xuất hiện hiệu ứng khiến người đi đường nhìn như có nước chảy trên mặt đường. Ảnh: NGUYỄN DO

Được biết đây là hiện tượng phản xạ toàn phần khiến người đi đường trong ngày nắng nóng nhìn thấy ảo ảnh của vật thể giống như vũng nước. Hiện tượng này tương tự như người ta thấy các vũng nước trên sa mạc, nhưng khi đến gần lại không có. Ảnh: NGUYỄN DO



Những vật dụng như xe máy, người nộm cũng được người dân che chắn kỹ càng. Ảnh: NGUYỄN DO

Những shiper đắt khách trong những ngày nắng nóng kỷ lục. Ảnh: NGUYỄN DO