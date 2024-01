TP.HCM cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Chỉ thị 02 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu sở, ngành, địa phương xây dựng lịch công tác, bố trí cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chế độ trực Tết. Qua đó xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong thời gian nghỉ Tết.

TP.HCM nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức. Ảnh minh họa: BẢO PHƯƠNG

Đáng chú ý, các đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Đảng về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. "Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức" - chỉ thị nêu rõ.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị không được sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội mừng năm mới, tổng kết năm, đón nhận các hình thức khen thưởng, kỷ niệm ngày truyền thống của ngành cần thiết thực, tiết kiệm.

Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp TP phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc, học tập trở lại bình thường.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết. Trường hợp cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức sẽ bị xử lý.

Về an ninh trật tự, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và các vụ việc gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng khác.

Các phường, xã, thị trấn không để phát sinh điểm nóng tại địa phương, nhất là hoạt động cờ bạc, tụ tập gây mất trật tự, vi phạm về tiếng ồn, hát karaoke tự phát gây phiền hà tại cộng đồng.

UBND TP.HCM giao Công an TP thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, mục tiêu bảo vệ, địa bàn trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng; hạn chế ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông.

Sở GTVT TP kiểm tra việc niêm yết giá vé, xử lý nghiêm các vi phạm về chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định.

Đồng thời, phối hợp thường xuyên với CSGT tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kiên quyết xe dù, bến cóc. Tổ chức phân luồng hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Đặc biệt là các tuyến cửa ngõ ra vào TP, khu vực tổ chức lễ hội xuân, tuyến đường kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất, Ga Sài Gòn, các bến xe liên tỉnh, cảng Cát Lái và Trường Thọ, bến cảng, bến phà, bến tàu du lịch…

Còn các Ban Quản lý dự án thuộc TP phối hợp chỉ đạo các nhà thầu tạm ngưng thi công theo thông báo của Sở GTVT. Khẩn trương tái lập, hoàn trả mặt bằng đảm bảo giao thông phục vụ Tết. Thay thế các rào chắn, biển báo bị ngã đổ, hư hỏng; bảo đảm vệ sinh xung quanh rào chắn tại các công trình, dự án đang thi công trên địa bàn TP.

TP.HCM sẽ có 7-8 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024 (PLO)- Dự kiến nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở hai điểm (đường hầm sông Sài Gòn, huyện Củ Chi) và bắn pháo hoa tầm thấp ở 5-6 điểm.

LÊ THOA