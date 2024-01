TP.HCM chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders

Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tại cuộc họp nghe Sở GD&ĐT báo cáo một số nội dung về cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Trung tâm anh ngữ Apax Leaders tại đường Trường Chinh, quận Tân Bình ngừng hoạt động. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Sở GD&ĐT và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức kết luận và chỉ đạo như sau:

Liên quan đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders (Apax Leaders)

Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với lãnh đạo Apax Leaders.

Cụ thể, yêu cầu thực hiện cam kết, cung cấp phương án khắc phục sai phạm và trách nhiệm đối với người học, cá nhân, tổ chức liên quan; đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế TP, Bảo hiểm xã hội TP và đơn vị liên quan đánh giá điều kiện tiếp tục hoạt động của Apax Leaders.

Tổng hợp thông tin, tham mưu phương án giải quyết, đề xuất nội dung phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện và cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm vụ việc; xây dựng kịch bản, kế hoạch công bố thông tin vụ việc đến xã hội; báo cáo UBND TP trước ngày 10-2-2024.

Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập

UBND TP chỉ đạo Sở GD&ĐT thực hiện tuyên truyền đến người dân về trách nhiệm cảnh giác, đề phòng khi tham gia sử dụng dịch vụ do cơ sở giáo dục ngoài công lập cung cấp.

Rà soát các quy định không phù hợp trong quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tham mưu UBND TP hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tiếp tục khẩn trương tham mưu Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TP. Tham mưu xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên trách nhằm tăng cường công tác quản lý tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập tại địa phương.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Công an TP chỉ đạo Công an địa phương hỗ trợ tăng cường an ninh trật tự tại các địa điểm có nguy cơ xảy ra mất an toàn an ninh trật tự liên quan đến vụ việc của Apax Leaders; đánh giá mục đích, động cơ của các cá nhân, tổ chức cố tình làm mất an ninh trật tự và có biện pháp xử lý phù hợp; trường hợp cần thiết, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Từ tháng 9-2022, Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại TP.HCM, Đăk Lăk, Đà Nẵng và một số địa phương khác phản ánh vì chất lượng giảng dạy không như cam kết và yêu cầu hoàn trả học phí.

Tháng 3-2022, khi nhận được đơn của phụ huynh, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức đoàn thanh tra. Và Sở đã chuyển hồ sơ liên quan đến hoạt động của hệ thống này cho Công an TP.HCM theo yêu cầu của đơn vị.

Tại cuộc họp báo về kinh tế xã hội mới đây, Sở GD&ĐT cho biết đang giám sát hai trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders đang hoạt động. Cụ thể Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders 15 (số 491, đường Hậu Giang, phường 11, quận 6) và Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders 5 (số 31 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận).

NGUYỄN QUYÊN