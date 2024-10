TP.HCM chỉ mới thực hiện 7/75 dự án xây dựng công viên công cộng 03/10/2024 16:52

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2025 có ban hành danh mục 75 dự án ưu tiên đầu tư xây dựng công viên công cộng với quy mô hơn 500 ha.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có bảy dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư.

Trong đó bao gồm ba dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư (diện tích 7,06 ha), ba dự án do UBND TP Thủ Đức thực hiện ( diện tích 5,305 ha), một dự án do UBND huyện Nhà Bè thực hiện (diện tích 4,822 ha).

TP.HCM chỉ mới thực hiện 7/75 dự án xây dựng công viên công cộng. Ảnh: NL

Đến nay, bảy dự án trên chưa hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Chính vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị chủ đầu tư các dự án xây dựng công viên đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhanh chóng triển khai dự án. Các chủ đầu tư cần phối hợp, đeo bám các đơn vị liên quan để hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai thi công đảm bảo hoàn thành dự án trước 30-4-2025.

"TP.HCM sẽ phấn đấu phát triển đạt 313 ha đất công viên công cộng. Đồng thời tăng thêm 10 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 50.000 cây xanh trong thời gian tới" - Sở Xây dựng TP.HCM nêu rõ.