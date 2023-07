TP.HCM: Công an thông báo cấp tài khoản định danh điện tử mức 2

(PLO)- Công an quận 3, Công an quận 11,... tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân đã được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, cả nước phấn đấu đạt mục tiêu có trên 40 triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng VNeID theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, công an cả nước đang tích cực kêu gọi, khuyến khích toàn dân đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Công an quận 3 tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức 2

Đối tượng thực hiện gồm:

- Công dân đã đăng ký làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) phê duyệt nhưng chưa thực hiện việc kích hoạt.

- Công dân có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã có thẻ CCCD gắn chíp điện tử chưa làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 hiện đang cư trú trên địa bàn quận.

Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ ngày 13-6-2023 đến 05-11-2023.

Thủ tục - Hồ sơ:

Công dân cần phải có thẻ CCCD gắn chíp điện tử (bắt buộc); mang theo Giấy phép lái xe, thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Giấy đăng ký xe... để tích hợp vào tài khoản định danh điện tử (nếu có).

Địa điểm cấp

Công dân đến trụ sở Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an quận 3, số 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, TP.HCM (đi cổng Nguyễn Thượng Hiền) vào các khung giờ:

Thứ Hai - Thứ Sáu (Sáng: 7h30 đến 11h30 - Chiều: 13h30 đến 17h);

Thứ Bảy (Sáng: 7h30 đến 11h30).

Hoặc công dân có thể đến trụ sở công an phường gần nhất, không cần phụ thuộc vào địa chỉ thường trú, tạm trú để được hỗ trợ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Công an quận 11 tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức 2

Đối tượng thực hiện gồm:

Thời gian thực hiện:



Bắt đầu từ ngày 1-7-2023 đến 5-11-2023.

Thủ tục - Hồ sơ:

Địa điểm cấp:

Công dân đến trụ sở Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an quận 11, số 272 Bình Thới, phường 10, quận 11, TP.HCM vào các khung giờ:

Thứ Hai - Thứ Sáu (Sáng: 7h30 đến 11h30 - Chiều: 13h30 đến 17h);

Thứ Bảy (Sáng: 7h30 đến 11h30).

Hoặc công dân có thể đến trụ sở Công an phường gần nhất, không cần phụ thuộc vào địa chỉ thường trú, tạm trú để được hỗ trợ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Được biết, ngoài công an quận 3, Công an quận 11 có thông báo như trên thì công an các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng có thông báo để người dân đi làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức 2.

100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại TP.HCM đăng ký định danh điện tử

Vừa qua, UBND TP.HCM đã có công văn gửi đến các ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức (đơn vị) về việc cấp CCCD gắn chíp, đăng ký mã định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, viên chức, công chức, người lao động trên địa bàn TP. Theo đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị chỉ đạo toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tại TP.HCM hoàn thành 100% thủ tục cấp CCCD và đăng ký, kích hoạt mã định danh điện tử trên trên ứng dụng VNeID từ tháng 4-2023.

HUỲNH THƠ