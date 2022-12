TP.HCM đảm bảo phương tiện, đi lại dịp tết 2023

(PLO)- Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, yêu cầu các đơn vị phải phục vụ tốt cho người dân trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngày 20-12, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức họp bàn về kế hoạch chuẩn bị phục vụ đi lại của người dân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại đây, các bến xe, đơn vị liên quan đã báo cáo và đề xuất nhiều giải pháp để phục vụ hành khách tốt nhất.

Nguy cơ thiếu taxi ở sân bay

Tại cuộc họp, đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết số lượng hành khách năm 2023 sẽ tăng hơn so với năm 2022, dự kiến có 120.000 hành khách/ngày và cao điểm khoảng 3.000-4.000 hành khách/giờ.

Công an TP kiên quyết xử lý

các trường hợp vi phạm Liên quan đến vấn đề đón trả hành khách sai nơi quy định, đại diện Công an TP cho biết đơn vị đã có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, xử lý tình trạng này. Đến nay đã mang lại hiệu quả nhất định và Công an TP kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm thông qua các chuyên đề. /giờ. Trong đó, cao điểm sẽ rơi vào ngày 23 đến 26 tháng Chạp và những ngày sau tết, từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng. Cảng HKQT Tân Sơn Nhất lo ngại sẽ thiếu taxi trầm trọng, khi đó hành khách sẽ mất ít nhất 30-40 phút để chờ taxi. /giờ. Trong đó, cao điểm sẽ rơi vào ngày 23 đến 26 tháng Chạp và những ngày sau tết, từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng. Cảng HKQT Tân Sơn Nhất lo ngại sẽ thiếu taxi trầm trọng, khi đó hành khách sẽ mất ít nhất 30-40 phút để chờ taxi.

Đối với vấn đề bãi đệm đậu xe, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất kiến nghị giao cho sân bay quản lý để kịp thời điều tiết xe, tránh ùn tắc. “Nếu không có các giải pháp mang tính căn cơ, không có nơi cho taxi quay đầu thì chắc chắn sẽ thiếu taxi và hành khách sẽ phải chờ đợi rất lâu. Không chỉ vậy, lượng xe từ đường Phạm Văn Đồng vào sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn nên cần có cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực này” - đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất kiến nghị.

Tương tự, Cảng vụ miền Nam cũng cho biết dịp tết sẽ tăng thêm 150 chuyến bay/ngày (hiện dự kiến sẽ có 850 chuyến bay/ngày), khi đó việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ rất khó. Vị này đề nghị bố trí thêm xe buýt để người dân có thể sử dụng, vì hiện nay đến 24 giờ xe buýt đã ngưng hoạt động.

Bến xe sẽ có khoảng 14.000 lượt khách/ngày

Đại diện Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch đi lại dịp tết, dự kiến bình quân 300 xe xuất bến, với cao điểm 14.000 hành khách/ngày. Bến xe đã chuẩn bị, phối hợp với Công an quận Bình Thạnh đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo xe tăng cường để phục vụ đi lại cho người dân. Hiện chưa có đơn vị nào kê khai giá vé trong dịp tết Dương lịch, nghĩa là giá vé không tăng so với thường ngày. Đối với tết Nguyên đán, các đơn vị cũng không được tăng quá 60%, song hiện nay cũng chỉ có ba đơn vị mới kê khai giá vé.

Đại diện Bến xe Miền Tây cũng cho biết thời gian phục vụ của bến xe là 10 ngày trước và sau tết. Do đặc điểm của bến xe chủ yếu là các đường ngắn nên ngày cao điểm tại bến xe chủ yếu từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp sẽ có 1.550 xe với 49.000 hành khách/ngày. Giá vé không được tăng quá 40% so với ngày thường.

Còn theo đại diện đường sắt Sài Gòn, dự kiến tổng lượng hành khách đi/đến ga khoảng 100.000 người/28 ngày. Cao điểm sẽ có khoảng 7.000 hành khách/ngày.

Đảm bảo đi lại cho người dân

“Nóng nhất là sân bay Tân Sơn Nhất. Để làm tốt cần nắm được số lượng, giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ TP, sân bay và nhu cầu hàng hóa lưu thông ở các cảng biển. Vì vậy, chúng ta cần bàn lại cách làm. Có cần điều chỉnh gì hay không, để làm sao phục vụ người dân tốt nhất. Cần phải có kịch bản điều tiết cụ thể vào từng khu vực cho phù hợp” - ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, nói.

Đối với bãi đệm mà sân bay đề xuất, ông Lâm cho biết Sở GTVT TP đã đề nghị Sở TN&MT chủ trì. Tuần này sẽ tiến hành khảo sát thực tế, có thể tạm thời sử dụng ngay trong dịp tết này. Đồng thời, ông Lâm đề nghị cảng tạo điều kiện cho xe buýt, taxi và xe công nghệ để tăng cường cho sân bay.

Ông Lâm cũng đề nghị các đơn vị đưa ra phương án phối hợp, đường dây nóng để kịp thời điều tiết, ứng xử nhanh hơn. Đồng thời cần xem xét có nên thành lập tổ công tác liên ngành để phối hợp, kiểm tra hay không.

Đối với các công trình đang thi công, giám đốc Sở GTVT TP đề nghị phải sạch, đẹp, ngăn nắp để người dân đi lại, đón tết an toàn. Khu vực nào không sạch, đẹp như đường Võ Văn Ngân cần xử lý nghiêm, không nhắc nhiều lần và cần thu hồi giấy phép. Đặc biệt, ông Lâm yêu cầu phải báo cáo tình trạng xe dù, bến cóc trong thời gian qua, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán 2023.•

Cấp hơn 1.000 phù hiệu cho các tuyến xe tăng cường Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, cho biết dịp tết trung tâm sẽ phối hợp với các bến xe để cấp hơn 1.000 phù hiệu cho các tuyến xe tăng cường. Trung tâm cũng phối hợp với các bến xe và sân bay để bổ sung xe buýt phục vụ người dân trong dịp tết 2023. Đồng thời, trung tâm cũng sẽ xem xét, tăng thời gian hoạt động xe buýt để phục vụ hành khách, sẵn sàng điều chỉnh phù hợp. Trung tâm cũng đề nghị cung cấp thời gian, khung giờ bay để hai bên kịp thời phối hợp, tăng cường xe theo từng giờ, từng ngày.

ĐÀO TRANG