TP.HCM: Đình chỉ, tạm đình chỉ 121 quán karaoke không đảm bảo PCCC

(PLO)- Năm 2022, Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ hoạt động 66 cơ sở, đình chỉ hoạt động 55 cơ sở vi phạm công tác PCCC và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Chiều 24-11, tại họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01), Công an TP.HCM đã cung cấp thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, tính đến ngày 14-11, TP.HCM xảy ra 176 vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 16.500m2 diện tích nhà xưởng, hàng trăm nhà dân cùng nhiều tài sản, máy móc thiết bị của người dân, doanh nghiệp, ước tính thành tiền khoảng 39 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn TP còn xảy ra 596 vụ cháy thuộc diện không phải thống kê theo quy định.

Trong đó, lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN đã xử lý 139/596 sự cố, lực lượng PCCC tại chỗ xử lý 457/596 sự cố.

Theo Thượng tá Hà, hiện trên địa bàn TP.HCM, tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar và các cơ sở có tính chất hoạt động tương tự là 458 cơ sở và Công an TP đã kiểm tra 548/548 cơ sở. Đồng thời lập 352 biên bản vi phạm hành chính, với 527 hành vi vi phạm, ra 352 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, Công an đã tạm đình chỉ hoạt động 66 cơ sở, đình chỉ hoạt động 55 cơ sở, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với 23 cơ sở. Hiện có 261 cơ sở chủ động ngưng hoạt động để khắc phục các điều kiện chưa đảm bảo an toàn PCCC.

"Ba công tác liên quan PCCC cần thực hiện nghiêm là về cầu thang thoát nạn phải đảm bảo, vật liệu cách âm, cách nhiệt phải là vật liệu khó cháy, phải có kết nối linh động giữa hệ thống báo cháy và hệ thống âm thanh các phòng hát. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến những vấn đề này", Thượng tá Hà cho biết.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý PCCC trên địa bàn, Công an TP đã ban hành một số kế hoạch kiểm tra về điều kiện về an ninh trật tự, an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện tăng cường công tác kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh loại hình này.

Xử lý mạnh tay quảng cáo, mời chào cá cược trên không gian mạng (PLO)- Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị tăng cường công tác xử lý hoạt động quảng cáo liên quan đến cá độ bóng đá, cho vay, cổ vũ cá cược trên không gian mạng.

BẢO PHƯƠNG - HUỲNH THƠ