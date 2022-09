TP.HCM đưa giải pháp giải quyết tình trạng cán bộ nghỉ việc

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng nếu áp lực công việc nhiều mà trình độ chưa đủ thì quá trình thực thi nhiệm vụ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Sáng 30-9, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã chủ trì buổi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị đối với UBND TP.HCM.

Tại đây, đại biểu Lê Minh Đức đặt vấn đề về tình trạng cán bộ, công chức tại nhiều nơi đang phải chịu nhiều áp lực trong công việc, mức lương lại thấp khiến đời sống gặp khó khăn. Chính vì áp lực nên hiệu quả xử lý công việc khiến người dân không hài lòng. Nhiều người đã rời bỏ khu vực công sang khu vực tư để làm việc, cũng không ít người xin nghỉ.

Đại biểu Đức cũng nói, hiện quy định số biên chế của Trung ương cho phép chưa phù hợp với thực tiễn tại với một số địa phương, cần phải có giải pháp đảm bảo ổn định đời sống của cán bộ công chức, để họ yên tâm làm việc.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhìn nhận, qua một năm kiểm tra cho thấy thực tế khối lượng công việc tăng, đội ngũ cán bộ trong đơn vị hành chính sắp xếp lại giảm đi nên áp lực ngày càng lớn.

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân chia sẻ, Sở có rà soát lại tình trạng này. Hai năm qua, có hơn 6.000 cán bộ công chức đã nghỉ việc do áp lực công việc, do cơ cấu quản lý, cũng có người nghỉ vì lý do cá nhân.

Hiện, Sở Nội vụ đang tham mưu cho UBND TP để khắc phục tình trạng trên, trong đó có các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, giải pháp về cơ hội thăng tiến, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

TP cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường được chuyển thành công chức cấp huyện theo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của công chức hành chính...

Ông Nhân nói, trong ngày hôm nay, TP.HCM cũng đã có đề án thi tuyển chức danh quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng.

TP.HCM cũng đã thực hiện ủy quyền 99 nội dung cho các sở ngành, quận, huyện. Mới đây nhất, TP ban hành quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND TP cho chủ tịch UBND TP Thủ Đức để địa phương này chủ động hơn trong giải quyết công việc.

Về tình hình nhân sự, biên chế cán bộ, công chức, viên chức tại TP Thủ Đức, theo Nghị quyết 131 và Nghị quyết 1111, TP Thủ Đức phải sắp xếp cán bộ xong trong cuối năm nay.

Tuy nhiên theo Nghị quyết 653 của Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021 cho phép thực hiện việc sắp xếp trong năm năm.

Hiện, Sở đang tham mưu cho TP Thủ Đức sắp xếp phù hợp theo thời gian trên. Cùng đó, sẽ phối hợp để nắm danh sách số cán bộ dôi dư, rà soát thêm đối tượng là các cán bộ quản lý các phòng tại TP Thủ Đức.

Với phường, xã đông dân thì Sở đã có tham mưu cho TP, kiến nghị biên chế công chức làm việc tại phường có dân số từ 30.000 người dân trở xuống là 17 người. Với phường có từ 30.000 người dân trở lên, ngoài số lượng quy định, cứ 15.000 người dân sẽ có thêm một công chức.

TP.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép TP.HCM căn cứ vào tình hình thực tiễn và điều kiện ngân sách TP, được quyết định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ngoài số lượng đã quy định tại Nghị định 34/2019.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận, đội ngũ cán bộ hiện nay vừa thừa vừa thiếu, dù TP.HCM đã có đề án vị trí việc làm.

Từ đó, bà Lệ đề nghị phía UBND TP có sự quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, công chức. Đồng thời, tiếp tục xây dựng đề án biên chế hành chính phù hợp với cơ chế, đặc thù TP.

“Nếu áp lực công việc nhiều mà trình độ chưa đủ thì quá trình thực thi nhiệm vụ sẽ gặp rất nhiều khó khăn”- bà Lệ nói và cho rằng cần suy nghĩ thêm cách làm, làm sao để đổi mới sáng tạo, rút ngắn thời gian làm việc.

THANH TUYỀN- LÊ THOA