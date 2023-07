TP.HCM không hạ điểm chuẩn vào lớp 10

(PLO)- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Bảo Quốc khẳng định TP.HCM sẽ không tuyển bổ sung, không hạ điểm chuẩn để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Hôm 7-7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 108 trường THPT trên địa bàn. So với năm ngoái, trong 108 trường, có 85 trường có điểm chuẩn tăng, 11 trường có điểm chuẩn giảm, 12 trường còn lại điểm chuẩn giữ nguyên.

XEM ĐIỂM CHUẨN LỚP 10

Điểm chuẩn của 85 trường tăng dao động từ 0,25 đến 2,75 điểm. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu điểm chuẩn vào lớp 10 với 25,5 điểm, thí sinh đạt trung bình 8,5 điểm/môn mới đậu.

Ngoài ra, những trường có điểm chuẩn tốp đầu TP.HCM như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Gia Định, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Trong khi đó, ở các trường tốp dưới chỉ lấy điểm chuẩn ở mức 10,5 điểm, tức trung bình mỗi môn 3,5 điểm (có bảy trường). Trong số này có một trường ở huyện Bình Chánh là THPT Đa Phước; bốn trường tại huyện Cần Giờ gồm THCS-THPT Thạnh An, THPT An Nghĩa, THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh; hai trường ở huyện Củ Chi gồm THPT An Nhơn Tây và THPT Trung Lập.

Nếu lấy mốc điểm từ 12 điểm trở xuống thì toàn TP.HCM có 16 trường thuộc nhóm này.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 đạt 99% so với số hơn 77.000 chỉ tiêu cần tuyển ở 108 trường THPT công lập.

Với số chỉ tiêu còn thiếu, TP.HCM sẽ không tuyển bổ sung, không hạ điểm chuẩn, để đảm bảo tốt công tác phân luồng học sinh, đảm bảo chất lượng giáo dục.

Ông Quốc cho biết điểm chuẩn năm nay có sự phân hoá rất rõ giữa trường tốp đầu, tốp giữa và tốp cuối. Điều này cho thấy đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ngày càng tiệm cận, bám sát với quá trình học của các em, đảm bảo yếu tố phân hoá. Đặc biệt, đề thi ngày càng đổi mới và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các trường có mức điểm chuẩn thấp, đặc biệt 16 trường có điểm chuẩn từ 12 điểm trở xuống hầu hết ở khu vực vùng ven, ngoại thành như huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi.

Chất lượng giáo dục ở những trường này chưa cao do nhiều yếu tố như điều kiện cơ sở vật chất, sự quan tâm đầu tư của phụ huynh cũng như chất lượng đội ngũ. Điều này đòi hỏi ngành GD&ĐT tiếp tục phải có những giải pháp để nâng chất lượng ở các khu vực này.

“Năm trước, Sở GD&ĐT đã có chỉ đạo, tổ chức những hội thảo để chia sẻ giải pháp tháo gỡ, nâng chất giáo dục ở khu vực. Năm nay, Sở sẽ tiếp tục rà soát, làm việc và có những chỉ đạo để rút dần khoảng cách giáo dục giữa các khu vực trong TP” - ông Quốc nhấn mạnh.

Thời gian nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 Thí sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 từ ngày 11-7 đến trước 16 giờ ngày 1-8. Sau 16 giờ ngày 1-8, nếu thí sinh không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển. Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 và thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 có ghi ba nguyện vọng ưu tiên xét tuyển vào các trường THPT. - Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, trên đó có ba nguyện vọng. - Học bạ cấp THCS (bản chính). - Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được phòng GD&ĐT cấp phát bằng. - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ - Giấy xác nhận được hưởng các chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp

TP.HCM: Điểm chuẩn vào lớp 10 tăng (PLO)- Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2023 tăng so với năm 2022. Mức điểm chênh lệch khá lớn giữa các trường tốp đầu và tốp cuối.

NGUYỄN QUYÊN