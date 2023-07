3,5 điểm mỗi môn đậu một số trường công tại TP.HCM

(PLO)- Nhiều trường ở huyện Cần Giờ hay Củ Chi lấy điểm chuẩn chỉ 10,5 điểm, trung bình mỗi môn 3,5 điểm là trúng tuyển.

Trưa 7-7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 108 trường THPT trên địa bàn TP.HCM.

Mức điểm chuẩn các trường tốp đầu và các trường tốp cuối chênh lệch nhau rất nhiều.

Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy điểm chuẩn cao nhất với 25,50 điểm, thí sinh đạt trung bình 8,5 điểm một môn mới đậu. Trong khi đó, ở các trường tốp dưới lấy điểm chuẩn ở mức 10,5 điểm, tức trung bình mỗi môn 3,5 điểm. Với mức điểm này, có 7 trường, trong đó có 5 trường tại huyện Cần Giờ gồm THPT Đa Phước, THCS-THPT Thạnh An, THPT An Nghĩa, THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh và 2 trường ở huyện Củ Chi gồm THPT An Nhơn Tây và THPT Trung Lập.

So với năm 2022 điểm chuẩn của những trường này không có sự thay đổi.

Trong khi đó, nếu lấy mốc điểm từ 12 điểm trở xuống thì toàn TP có 16 trường thuộc nhóm này. Một số trường có điểm chuẩn tăng từ 0,5 đến 1 điểm so với năm 2022 như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Tăng, Năng khiếu TDTT.

Hầu hết, các trường này đều ở vùng ven, ít có thí sinh đăng ký nguyện vọng. Nhiều trường như THPT Phước Kiển, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Linh, Long Trường, Nguyễn Văn Tăng, Phong Phú, Trung Lập, Đa Phước đều có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít hơn rất nhiều so với chỉ tiêu được giao.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, thí sinh phải nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển từ ngày 11-7 đến 16 giờ ngày 1-8, nếu không sẽ bị xóa tên.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không nhận đơn, không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng, chỉ nhận hồ sơ của thí sinh trong danh sách trúng tuyển lớp 10 của mình.

NGUYỄN QUYÊN