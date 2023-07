TP.HCM: Điểm chuẩn vào lớp 10 tăng

(PLO)- Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2023 tăng so với năm 2022. Mức điểm chênh lệch khá lớn giữa các trường tốp đầu và tốp cuối.

Trưa 7-7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 108 trường THPT công lập trên địa bàn. So với kế hoạch trước đó, điểm chuẩn công bố sớm ba ngày.

Điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất là 25,5 điểm

So với năm 2022, trong số 108 trường THPT có 85 trường tăng điểm chuẩn, 11 trường có điểm chuẩn giảm và 12 trường giữ nguyên điểm chuẩn.

Trong số 85 trường có điểm chuẩn tăng, 10 trường có điểm chuẩn cao nhất, trong đó Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy cao nhất với 25,50 điểm. Tiếp đến là Trường THPT Gia Định với 24,50 điểm và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 24,25 điểm.

Có tám trường lấy điểm chuẩn trên 23 điểm, trong đó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân là 23,75 điểm. Ba trường THPT lấy điểm chuẩn mức 23,50 điểm là THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trần Phú và THPT Phú Nhuận.

Hai trường lấy điểm chuẩn mức 23,25 điểm là Trường THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Hai trường lấy điểm chuẩn mức 23 điểm là Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu và Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm.

Nhiều trường ở vùng ven như huyện Cần Giờ hay huyện Củ Chi lấy điểm chuẩn chỉ 10,5 điểm, trung bình mỗi môn 3,5 điểm đã trúng tuyển.

Điểm chuẩn của các trường tốp đầu năm nay tăng 0,25-1,5 điểm so với năm ngoái. Trong đó, tăng nhiều nhất là Trường THPT Gia Định với 1,5 điểm, tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 1,25 điểm. Các trường còn lại dao động 0,25-1 điểm.

11 trường có điểm chuẩn giảm gồm THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Diệu, THPT Ngô Gia Tự, THPT Tạ Quang Bửu, THPT Sương Nguyệt Ánh, THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, THPT Nguyễn Thái Bình, THPT Lê Minh Xuân, THPT Củ Chi, THPT Quang Trung, THPT Phước Kiển.

Còn 12 trường có điểm chuẩn giữ nguyên gồm THPT Thanh Đa, THPT Hàn Thuyên, THPT Đa Phước, THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập, THPT Phú Hòa, THPT Dương Dương, THPT Long Thới.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tuyệt đối không được đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh (cụ thể là hình thức chuyển trường sau khi trúng tuyển). Sở GD&ĐT cũng như các trường THPT đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng. Các trường THPT chỉ nhận hồ sơ TS có trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình.

Bảy trường lấy điểm chuẩn chỉ 10,5 điểm

Điểm chuẩn vào lớp 10 chênh lệch khá lớn giữa các trường tốp đầu và tốp cuối.

Với mức điểm này, có bảy trường, trong đó có năm trường tại huyện Cần Giờ gồm THPT Đa Phước, THCS-THPT Thạnh An, THPT An Nghĩa, THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh và hai trường ở huyện Củ Chi gồm THPT An Nhơn Tây và THPT Trung Lập.

Trong khi đó, nếu lấy mốc điểm từ 12 điểm trở xuống thì toàn TP có 16 trường thuộc nhóm này. Trong đó có một số trường có điểm chuẩn tăng 0,5-1 điểm so với năm 2022 như Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Trường THPT Năng khiếu TDTT.

Hầu hết các trường này đều ở vùng ven, ít có thí sinh (TS) đăng ký nguyện vọng. Nhiều trường như THPT Phước Kiển, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Linh, Long Trường, Nguyễn Văn Tăng, Phong Phú, Trung Lập, Đa Phước đều có số lượng TS đăng ký dự thi ít hơn rất nhiều so với chỉ tiêu được giao.•

Năm nay có gần 96.000 TS đăng ký dự thi, trong khi đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập là 77.294 em. Như vậy sẽ có hơn 18.000 TS trượt lớp 10 công lập. Học sinh rớt lớp 10 có thể theo học lớp 10 tại các trường ngoài công lập bao gồm trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường tư thục, quốc tế với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lên đến hơn 51.000 em.

Thí sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 11-7 đến trước 16 giờ ngày 1-8 Từ ngày 11-7 đến 1-8, TS sẽ nộp hồ sơ nhập học tại các trường đã trúng tuyển. Sau 16 giờ ngày 1-8, TS không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 và thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 có ghi ba nguyện vọng ưu tiên xét tuyển vào các trường THPT. - Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, trên đó có ba nguyện vọng. - Học bạ cấp THCS (bản chính). - Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được phòng GD&ĐT cấp phát bằng. - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. - Giấy xác nhận được hưởng các chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

