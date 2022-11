TP.HCM phạt nhiều nhà thuốc và cơ sở sản xuất mỹ phẩm sai phạm

(PLO)- Nhiều nhà thuốc để lẫn sản phẩm không phải thuốc cùng với thuốc, không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Sáng 8-11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa ra quyết định phạt nhiều nhà thuốc và cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn TP.

Cụ thể, phạt hộ kinh doanh nhà thuốc Minh Khang (22 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7) tổng cộng 37,5 triệu đồng.

Lý do để lẫn sản phẩm không phải thuốc cùng với thuốc; không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc; không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Tiếp đó, 36,5 triệu đồng là số tiền mà hộ kinh doanh nhà thuốc Minh Thi (125 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7) bị phạt. Lý do người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động, để lẫn sản phẩm không phải thuốc cùng với thuốc; không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc; không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; không để thuốc đã hết hạn dùng ở khu vực biệt trữ.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng phạt hộ kinh doanh nhà thuốc Kim Châu (195 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) số tiền 13,5 triệu đồng. Lý do để lẫn sản phẩm không phải thuốc cùng với thuốc; không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc; không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Nhà thuốc Hồng Hạnh (125 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) bị phạt 38,5 triệu đồng. Lý do người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động; để lẫn sản phẩm không phải thuốc cùng với thuốc; không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc; không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Với sai phạm mua, bán thuốc không có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, hộ kinh doanh nhà thuốc An Bình 2 (322 Long Phước, khu phố Long Thuận, phường Long Phước, TP Thủ Đức) bị phạt 25 triệu đồng.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã phạt Công ty TNHH MTV Thiên Nhiên Việt (18A Sông Nhuệ, phường 2, quận Tân Bình) 35 triệu đồng. Buộc cải chính thông tin do quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.

Công ty TNHH SX và TM Nguyễn Quách (25 đường 4C, khu phố 4, phường An Lạc A, quận Bình Tân) bị phạt 70 triệu đồng. Lý do sản xuất kem dưỡng trắng da chống nắng Careleeser (lọ 10 g, số lô 02062202, NSX 2-6-2022, HSD 2-6-2025) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng và khối lượng trung bình.

70 triệu đồng là số tiền Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Cẩm Tú Darling (312/32 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) bị phạt. Lý do sản xuất sơn móng tay Darling Tone đỏ cam (16 ml, số lô 0302, NSX 23-2-2022, HSD 24-2-2025) có chứa chất màu Pigment orange 5 là chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm.

Ngoài tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong 2 tháng, công ty còn bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm nói trên.

TRẦN NGỌC