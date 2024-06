TP.HCM tăng cường kiểm tra xe đưa rước học sinh 03/06/2024 17:56

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn đối với hoạt động xe đưa rước học sinh.

Xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm

Nhằm tăng cường công tác quản lý loại hình xe đưa rước học sinh, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học bằng xe đưa rước, Sở GTVT TP đề nghị Sở GD&ĐT, các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo (gọi tắt là trường) lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định.

TP.HCM đề nghị phải xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm của các bên liên quan.

Trong đó, tài xế phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất, đạo đức tốt, giao tiếp, ứng xử văn hóa với học sinh, nhân viên, phụ huynh học sinh và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa trường và đơn vị kinh doanh vận tải phải xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống ô tô.

Các đơn vị không ký hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện như không có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc giấy phép không có loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng,…

Cạnh đó, đơn vị quản lý nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện, người lái xe ô tô không đủ điều kiện theo quy định; yêu cầu các đơn vị vận tải, tài xế tuyệt đối không chở quá số người cho phép, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu “xe hợp đồng” hoặc phù hiệu hết hạn, tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển...

Các trường có sử dụng xe đưa rước học sinh trên địa bàn cần tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho nhân viên, học sinh.

Trong đó lưu ý các quy định về an toàn khi ngồi trên xe ô tô, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp như: cách mở cửa lên/xuống xe; bấm còi gây sự chú ý cho người xung quanh, phát tín hiệu cấp cứu bằng âm thanh...

Trường phải bố trí nhân viên đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, đảm bảo trật tự, vệ sinh và hướng dẫn...

Sở GTVT TP giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động vận chuyển đưa rước học sinh trên địa bàn TP. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn khi hoạt động.

Kiểm tra định kỳ hoạt động đưa rước học sinh

Sở GTVT TP yêu cầu các đơn vị vận tải tham gia hoạt động vận chuyển đưa rước học sinh thực hiện nghiêm việc lắp camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10 của Chính phủ.

Bên cạnh đó là tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tài xế, nhân viên phục vụ trên xe đưa rước theo quy định; chú trọng kỹ năng giao tiếp, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông khi tham gia đưa rước học sinh; Tăng cường kiểm tra phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước khi đưa vào hoạt động khai thác.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cần xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đưa rước học sinh theo hình thức hợp đồng có trợ giá nhằm đảm bảo công tác kiểm soát hoạt động đưa rước học sinh được thực hiện thường xuyên.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, tiêu chuẩn lái xe đưa rước học sinh, giám sát hoạt động đưa rước học sinh qua thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe.