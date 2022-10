TP.HCM trao 2 tỉ đồng và 7 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An

(PLO)- Nhân dân, cán bộ và chiến sĩ TP.HCM hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra năm 2022.

Sáng 6-10, Đoàn công tác của Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dẫn đầu đã đến Nghệ An. Tại đây, đoàn đã trao số tiền 2 tỷ đồng và 7 tấn gạo, 140 thùng mì gói hỗ trợ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 4.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, bà Trần Thị Tuyết Hồng, Phó Chánh Văn phòng HĐND TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và tỉnh Nghệ An.

Thay mặt cán bộ và nhân dân TP.HCM, bà Trần Kim Yến gửi lời thăm hỏi, chia sẻ về những thiệt hại, mất mát mà đồng bào Nghệ An trải qua trong đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là trận lũ quét gây nhiều thiệt hại cho người dân tại huyện Kỳ Sơn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tin tưởng với tinh thần đoàn kết, kiên cường, người dân Nghệ An sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận sự hỗ trợ từ đoàn công tác của TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của cán bộ, nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ dành cho người dân Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cũng thông tin sơ bộ về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn, đồng thời cho biết, Nghệ An đang dồn sức cho việc hỗ trợ người dân vực dậy sau lũ, đặc biệt là tập trung sửa chữa, làm mới nhà ở; hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đi thăm và động viên trực tiếp các hộ dân bị thiệt hại nặng tại huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An.

ĐẮC LAM