Nghĩa tình đồng bào sau lũ dữ ở Kỳ Sơn

Sau cơn lũ quét kinh hoàng vào những ngày qua, sáng 4-10 trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ (huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn còn nhiều ngổn ngang.

Bùn đất chưa thể dọn hết, xe hơi, xe máy, bàn ghế, giường, tủ vẫn còn lấp trong đất. Nhà của người dân bị sập, hư hỏng chưa kịp dựng trở lại.

Tình đồng chí, nghĩa đồng bào - lực lượng quân đội, công an và cơ quan chức năng đã lên Mường Xén, xã Tà Cạ giúp dân khắc phục sau cơn hoạn nạn lũ quét.

Hiện con đường bản Hòa Sơn và bản Sơn Hà (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) đang chia cắt. Lực lượng công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện, người dân đang gùi gạo, thực phẩm, mì tôm... vào hỗ trợ cho bà con nơi đây.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, dẫn đầu đoàn công tác của Công an Nghệ An cùng Bí thư huyện và Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn vào xã Tà Cạ thăm hỏi, động viên người dân và chỉ đạo lực lượng chức năng giúp dân sau lũ quét.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết lũ quét vào sáng 2-10 qua xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén đã gây thiệt hại nặng, một trẻ em tử vong, hàng trăm căn nhà bị cuốn trôi, hư hỏng.

Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Ngay sau khi xảy ra lũ quét, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã lên đường giúp người dân tại huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả của trận lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã điều động 150 cán bộ, chiến sĩ; 60 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng của các Đồn Biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn 19... đã xung kích, kịp thời có mặt tại Kỳ Sơn giúp dân.