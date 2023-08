TP.HCM tước chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh 3 bác sĩ

(PLO)- Ngoài bị phạt hai triệu đồng, mỗi bác sĩ còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Ngày 7-8, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa ra quyết định phạt ba bác sĩ (BS) cùng làm việc tại 495 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM.

Cụ thể, BS chuyên khoa sản phụ khoa Trần Thị Vân do không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định; BS chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh Huỳnh Phúc do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ và BS chuyên khoa da liễu Võ Hoàng Anh do không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định.

Mỗi BS ngoài bị phạt hai triệu đồng còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Tổng cộng tám triệu đồng là số tiền mà Công ty Cổ phần Bệnh viện (BV) Hiệp Lợi (BV chuyên khoa thẩm mỹ) ở 128 - 130 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8 bị phạt do không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề.

Công ty TNHH Một thành viên Y khoa Meccare (phòng khám đa khoa) ở 578 - 580 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân bị phạt tám triệu đồng do người hành nghề không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh.

Do vi phạm tại BV đa khoa Tân Hưng (871 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7) nên Công ty TNHH Thực phẩm Tam Hợp (lầu 5, số 881 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7) bị phạt 9,5 triệu đồng.

Lý do, không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề; ký hợp đồng thực hành không đúng mẫu theo quy định.

Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao nhất 4,69 tỉ đồng (PLO)- Vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ BHYT chi trả với số tiền hơn 100.000 tỉ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT

TRẦN NGỌC