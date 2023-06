Trả lại gương mặt xinh tươi cho 'cô gái không dám soi gương'

(PLO)- Chị Yến sẽ được phẫu thuật miễn phí, cắt bỏ khối u rất lớn trên gương mặt.

“Khối u quái ác trên vùng mặt phải đeo bám tôi từ lúc mới sinh tới tận bây giờ. Ra đường, mọi người chỉ trỏ và gọi tôi bằng những từ ngữ đau lòng như “cô gái mang khối u”, “cô gái mặt quỷ”… Những lúc như vậy, tôi cố đi thật nhanh để tránh những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ” – chị Nguyễn Thị Thu Yến (25 tuổi, Đồng Nai) chia sẻ.

Không dám tới trường

Khối u lớn dần theo từng độ tuổi của chị Yến. Sáu tuổi, chị Yến được mẹ dẫn tới trường để vô lớp một nhưng phải quay về nhà bởi bạn bè hoảng sợ và trêu chọc. “Do không dám đi học nên tôi hoàn toàn không biết chữ, thậm chí tên mình tôi cũng không thể viết” – chị Yến buồn nói.

Sau đó, mỗi lần ra đường, chị Yến phải lấy khăn che mặt hoặc mang khẩu trang để giấu khối u. Thế nhưng khối u ngày càng lớn và chảy xệ nên khăn và khẩu trang không thể che giấu được mãi.

“Tôi không dám soi gương bởi gương mặt quá ghê. Chính mình còn không dám nhìn mình thì huống hồ người ngoài. Tôi suốt ngày ru rú trong nhà, không dám ra đường” – chị Yến trải lòng.

Cách đây sáu năm, chị Yến tới một bệnh viện (BV) khám và được bác sĩ (BS) báo khối u lành tính, có thể phẫu thuật cắt bỏ. Nghe được tin này, chị Yến mừng lắm. “BS lấy mẫu xét nghiệm và nói vài ngày có kết quả. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn sống trong hồi hộp, lo âu. Và rồi, trời đất như sụp đổ khi BS báo khối u không thể cắt bỏ bởi sẽ tái phát và nặng hơn” – chị Yến thở dài.

Đau đớn, thất vọng, chị Yến sống trong tâm trạng buồn chán, cả ngày chôn mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. “Tình cờ, tôi biết BV Thẩm mỹ Hàn Quốc JW (TP.HCM) có chương trình phẫu thuật miễn phí cho các trường hợp khiếm khuyến gương mặt phức tạp mang tên “Nhan sắc mới - Khởi đầu mới”. Và ngày 24-6, tôi đã tìm tới BV” – chị Yến tỏ lòng.

Cứu gương mặt, cứu cả mạng sống

“Ngay khi gặp tôi, chị Yến ôm chầm, khóc nghẹn. Sau vài giây xúc động, chị thốt vài lời “Cứu gương mặt em với, BS ơi”. Tôi siết chặt tấm vai gầy gò của chị Yến rồi vỗ nhẹ như thay lời an ủi” – TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc BV, kể lại.

Sau khi khám, TS-BS Tú Dung ghi nhận chị Yến khi sinh ra đã có khối u vùng mặt phải. Ban đầu khối u chỉ vài cm, đến năm 17 tuổi, khối u lan dần đến cổ và che lấp hoàn toàn mắt phải nên thị lực chỉ còn 1/10, nhìn mờ hoàn toàn.

“Chị Yến từng khám ở một BV nhưng nơi đây từ chối phẫu thuật cắt bỏ khối u do sức khỏe chị yếu, nhẹ cân và quan trọng là khối u có khả năng tái phát. Gia đình nghèo, không đủ tiền tới những BV chuyên khoa khác điều trị nên chị Yến đành để khối u đeo bám tới tận hôm nay” - TS-BS Tú Dung cho biết.

Khối u hiện lan tỏa từ vùng thái dương vào mắt phải xuống tận vùng cổ và xương đòn phải. Khối u còn xâm lấn dọc mạch máu động mạch cảnh phải và ra sau vùng chẩm phải. Nếu không phẫu thuật cắt bỏ, khối u xâm lấn hết vùng cổ. Điều đáng nói khối u đang có hiện tượng thiếu máu nuôi và có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, gây tử vong.

“Cái khó nhất của khối u trên gương mặt chị Yến là vừa u sợi thần kinh vừa u mạch máu kết hợp vùng cổ khá to, túi phình mạch máu kích thước lớn 10 x 15 cm. Đây là ca phức tạp, đòi hỏi phối hợp nhiều chuyên khoa như tạo hình thẩm mỹ, phẫu thuật mạch máu, can thiệp mạch máu... Dự kiến thời gian điều trị toàn bộ quá trình trong vòng ba tháng. Tổng cộng kinh phí khoảng 300 triệu đồng do phía BV tài trợ hoàn toàn” – TS-BS Tú Dung chia sẻ.

Phẫu thuật miễn phí cho khoảng 200 trường hợp khiếm khuyết gương mặt Chương trình “Nhan sắc mới - Khởi đầu mới” được BV Thẩm mỹ Hàn Quốc JW thực hiện gần 10 năm qua Đây cũng là BV duy nhất ở TP.HCM được Sở Y tế TP cho phép thực hiện phẫu thuật miễn phí theo các danh mục kỹ thuật cao của Bộ Y tế. Đến nay, chương trình đã phẫu thuật miễn phí cho khoảng 200 trường hợp khiếm khuyết gương mặt. TS-BS NGUYỄN PHAN TÚ DUNG

TRẦN NGỌC