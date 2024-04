Trận thắng thứ 300 của HLV Klopp và ngôi đầu bảng ngọt ngào của Liverpool 01/04/2024 13:42

Klopp đã trở thành nhà cầm quân thứ 4 của CLB Liverpool đạt được thành tích đáng kinh ngạc này, sau những huyền thoại Bill Shankly, Bob Paisley và Tom Watson. Ông đạt được cột mốc này sau tổng cộng 480 trận cầm quân đội bóng vùng Merseyside.

Thầy trò Klopp mơ mộng cú ăn ba

Ở vòng đấu thứ 29 Premier League vào đêm 31-3, cựu tiền đạo Manchester United, Danny Welbeck, đã mang lại bất ngờ khi sớm mở tỷ số ở phút thứ 2 cho đội khách bằng một cú sút mạnh mẽ trong vòng cấm. Liverpool vẫn kiên trì tấn công, với bàn thắng gỡ hòa được ghi bởi Luis Diaz vào phút thứ 27. Ngôi sao người Ai Cập, Mohamed Salah ghi bàn thắng quyết định thứ 65, giúp đội nhà Liverpool giành trọn vẹn 3 điểm.

Chiến thắng đã đưa Liverpool lên đầu bảng xếp hạng với 67 điểm, hơn Arsenal 2 điểm và hơn Manchester City 3 điểm trong cuộc đua vô địch. Ngay sau đó, Arsenal và Manchester City đụng độ nhau với kết quả hòa không bàn thắng.

Luis Diaz và Salah cùng nổ súng để giúp Liverpool ngược dòng thắng Brighton, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: GETTY.

HLV Klopp sẽ kéo dài chuỗi trận thắng của mình hơn con số 300 khi các học trò Liverpool vẫn còn chinh chiến ở các đấu trường Premier League và Europa League. Tuy nhiên, Klopp cũng đã thông báo trước đó rằng ông sẽ rời CLB vào cuối mùa giải này, tạm biệt bóng đá sau 23 năm liên tục hành nghề huấn luyện tại Mainz, Borussia Dortmund và Liverpool.

Đáp lại, các cầu thủ Liverpool đang có một mùa giải tuyệt vời trong chiến dịch chia tay của vị HLV huyền thoại người Đức. Họ đã nâng cao chiếc cúp Carabao đầu tiên vào tháng 2, và vẫn còn trong cuộc đua ở Europa League. Gần cuối mùa, Liverpool đang tập trung hết sức mình để chạy đua cho ngôi vô địch Premier League và sắp sửa đối đầu với Atalanta ở tứ kết Europa League, với mục tiêu mang về cho HLV của mình một mùa giải với ba danh hiệu.

Klopp ca ngợi thiên tài Szoboszlai

Trong cuộc họp báo sau trận thắng 2-1 trước đội khách Brighton, HLV Jurgen Klopp đã dành nhiều lời khen ngợi cho đồng nghiệp Roberto de Zerbi và chia sẻ nhiều về cuộc đua vô địch của Liverpool.

HLV Klopp khen ngợi đồng nghiệp De Zerbi nhưng vẫn khẳng định Liverpool thắng xứng đáng. Ảnh: GETTY.

Klopp nói với BBC Match of The Day: "Tôi ước mình không bị dẫn trước 1-0. Tôi muốn các học trò phải ghi thêm bốn hoặc năm bàn, nhưng dù sao đây cũng là trận đấu tốt nhất của chúng tôi chống lại Brighton. Không dễ dàng gì đối đầu với De Zerbi về cách ông ấy xây dựng đội hình và rất nguy hiểm trong các đợt phản công. Rất may là cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng”.

HLV Klopp cũng đánh giá cao tiền vệ người Hungary, Dominik Szoboszlai, về một pha bóng ma thuật dẫn đến bàn thắng cho Liverpool: "Đó là một đường chuyền không thể tin được của Dominik Szoboszlai. Ai cũng thấy cậu ấy rất sáng tạo với những pha chuyền bóng chất lượng. Szoboszlai luôn biết cách mà các đồng đội di chuyển, để làm bóng cho Mac Allister, sau đó đến Salah.

Trong bối cảnh chúng tôi lãng phí ở những pha bóng khác, thật tốt khi Liverpool có được những khoảnh khắc bóng đá thiên tài của Szoboszlai để kết thúc trận đấu với 3 điểm cần thiết trong cuộc đua vô địch”.