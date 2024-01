Tranh cãi 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' trắng tay tại VTV Awards 2023; Biệt thự Châu Hải My được rao bán 4,2 triệu USD

(PLO)-Tranh cãi Cuộc đời vẫn đẹp sao trắng tay tại VTV Awards 2023; Biệt thự của Châu Hải My được rao bán 4,2 triệu USD; Đông đảo nghệ sĩ góp mặt trong MV của chồng Giang Hồng Ngọc

Tranh cãi Cuộc đời vẫn đẹp sao trắng tay tại VTV Awards 2023

Sau khi lễ trao giải Ấn tượng VTV - VTV Awards 2023 khép lại vào tối 1-1-2024, các hạng mục nam/nữ diễn viên ấn tượng, phim truyền hình ấn tượng trở thành đề tài được quan tâm.

Bên cạnh những lời chúc mừng dành tặng cá nhân, ê-kíp phim và các diễn viên thắng giải không ít khán giả tỏ ra tiếc nuối khi bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao "trắng tay" ở cả 3 hạng mục.

Dù lọt top 3 của 3 hạng mục nhưng Cuộc đời vẫn đẹp sao vẫn không có giải

Bất ngờ hơn cả là NSƯT Hoàng Hải gây ấn tượng với vai Lưu “nát” lại thua cả Nhan Phúc Vinh.

Cuộc đời vẫn đẹp sao gây ấn tượng bởi những người làm phim xây dựng được sự chân thật nhưng không kém phần thú vị về cuộc sống người lao động nơi xóm trọ nghèo. Bộ phim có không ít tình huống bi kịch nhưng cách giải quyết ngắn gọn, thuyết phục khán giả.

“Giải bình chọn theo người hâm mộ, không có hội đồng chuyên môn thẩm định nên ba giải - nam/nữ diễn viên và phim ấn tượng gây tranh cãi quá”, “Vì sao không phải là Hoàng Hải đạt giải nam diễn viên ấn tượng?”, “Nhan Phúc Vinh đóng quá bình thường, vai diễn không đột phá”,… là một số bình luận của khán giả.

NSƯT Hoàng Hải gây ấn tượng với vai Lưu "nát" trong phim

Lý giải điều này, nhiều khán giả chỉ ra, năm nay, Ban tổ chức thay đổi cách thức bình chọn cho các hạng mục đề cử.

Cụ thể, ở ba hạng mục Diễn viên nam/nữ ấn tượng, Phim truyền hình ấn tượng số điểm bình chọn của các đề cử ở vòng 1 là 50% điểm do khán giả bình chọn qua VTVgo và SMS cộng với 50% do hội đồng chuyên môn chấm.

Tuy nhiên, khi bước vào vòng 2, số điểm của các đề cử sẽ được tính hoàn toàn do khán giả bình chọn qua VTVgo và SMS mà không có sự tham gia của hội đồng chuyên môn.

Đông đảo nghệ sĩ góp mặt trong MV của chồng Giang Hồng Ngọc

MV Nắng ấm quê hương là một món quà đặc biệt của anh Nguyễn Xuân Văn đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM dành tặng quê hương Thái Bình.

MV có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Tự Long, danh ca Ngọc Sơn, NSƯT Quang Thắng, ca sĩ Quang Linh, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, diễn viên Trung Ruồi, Duy Nam...

Theo anh Xuân Văn, anh thực hiện MV này tặng tỉnh Thái Bình vì muốn dành một điều gì đó đặc biệt để thể hiện tình cảm của anh dành cho quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

May mắn là khi thực hiện sản phẩm âm nhạc này, anh nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ vợ, ca sĩ Giang Hồng Ngọc và rất nhiều bạn bè, những người hoạt động trong giới nghệ thuật .

Anh Xuân Văn tiết lộ, bản thân đã ấp ủ dự án này từ năm 2020 nhưng mãi đến bây giờ mới thực hiện được.

Tuy là một cảnh sát giao thông nhưng trong dự án lần này anh Xuân Văn đảm nhận vai trò nhà sản xuất, từ khâu lên ý tưởng kịch bản, sắp xếp lịch quay hình…

MV Nắng ấm quê hương. Nguồn: Giang Hồng Ngọc

Theo chồng ca sĩ Giang Hồng Ngọc, từ thời gian bắt tay vào hiện thực hóa ý tưởng từ làm nhạc, thu âm đến lúc quay MV mất khoảng một năm mới xong.

Giang Hồng Ngọc cũng góp mặt trong MV của chồng với vai trò ca sĩ, bên cạnh các đồng nghệ sĩ khác là bạn thân của chồng.

Sau khi MV Nắng ấm quê hương được đăng tải, anh Xuân Văn cho biết, những người bạn của anh - những người con Thái Bình rất vui và phấn khởi. Mọi người nhắn tin cho anh rất nhiều. Họ rất ấn tượng khi MV ghi lại nhiều hình ảnh đẹp từ danh lam thắng cảnh của tỉnh nhà.

Anh hy vọng hình ảnh quê hương được quảng bá và mọi người biết về Thái Bình nhiều hơn. Riêng anh luôn tự hào mình là người con Thái Bình.

Trong đợt về quê hương trao tặng MV, anh Xuân Văn còn cùng với những người bạn của mình chung tay góp lại được số tiền 300.000.000 triệu đồng để trao tặng cho bà con khó khăn trong dịp Tết.

Biệt thự của Châu Hải My được rao bán 4,2 triệu USD

Theo trang ON đưa tin, căn biệt thự của diễn viên Châu Hải My ở Bắc Kinh được rao bán thông qua đại lý bất động sản với giá 30 triệu NDT (4,2 triệu USD).

Mẹ của cố diễn viên đã ủy thác cho nhân viên môi giới làm việc này.

Thông tin gia đình Châu Hải My rao bán nhà khi cô qua đời chưa lâu khiến dư luận bức xúc.

Nữ diễn viên Châu Hải My. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, đại diện của diễn viên cho rằng gia đình không đủ khả năng chi trả phí vận hành và bảo trì căn biệt thự. Hơn nữa, họ đều sinh sống tại Hong Kong nên quyết định rao bán.

Châu Hải My qua đời ngày 11-12-2023 do bạo bệnh. Theo ET Today, khối tài sản nữ diễn viên để lại ước tính khoảng 13,5 triệu USD.

Cụ thể, đó là hai căn nhà tại Bắc Kinh và Hong Kong, Trung Quốc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn có tiền mặt, trang sức, cổ phiếu. Vì Châu Hải My không lập gia đình và có con, tài sản sẽ được giao cho mẹ cùng các anh chị em xử lý.

