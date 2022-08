Trao 35 sổ tiết kiệm cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM

Chiều 30-8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) TP.HCM tổ chức Lễ trao tặng sổ tiết kiệm và quà nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM

Chương trình được tài trợ bởi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Acecook Việt Nam, Đoàn Phòng An ninh Đối ngoại, Công an Thành phố, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP, trao tặng 35 sổ tiết kiệm, mỗi sổ có giá trị 20.000.000 đồng/sổ. Đoàn Phòng an ninh đối ngoại - Công an Thành phố trao 50 phần quà trung thu trị giá 200.000 đồng/phần và Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên TP.HCM trao 35 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, kẹo bánh...trị giá 150.000 đồng/phần.

Tại buổi lễ, ông Võ Sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy Sở LĐ- TBXH TP.HCM chia sẻ, làn sóng đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân toàn TP. Dịch bệnh đã cướp đi những người thân, để lại nhiều trường hợp trẻ em mồ côi và người già neo đơn, không nơi nương tựa.

“Với 35 sổ tiết kiệm và các phần quà được trao tay đến những trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, đây thật sự là niềm vui và là nguồn động viên để giúp các cháu và gia đình vượt qua thách thức trong cuộc sống. Hy vọng trong thời gian tới các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Sở LĐ-TBXH và TP để góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau thương mất mát của trẻ em trên địa bàn TP”- ông Sĩ nói.

Nhận sổ tiết kiệm trên tay, em LMV (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) không giấu được những niềm vui, vì từ đây em đã có được một khoản tiền trang trải việc học và cuộc sống.

Em LMV bộc bạch: “Hiện tại em ở với ông bà đã gần 60 tuổi, sức khỏe ông bà cũng đã yếu đi nhưng mỗi ngày phải ra chợ bán hàng để có chút ít tiền lo cho em. Em sợ mình phải bỏ học giữa chừng, nhờ có số tiết kiệm em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng cô chú đã giúp đỡ”.