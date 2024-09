Travel + Leisure ca ngợi Nam đảo Phú Quốc ‘hấp dẫn không thể cưỡng lại’ 28/09/2024 19:13

Trong bài viết xuất bản vào cuối tháng 9 “Move Over, Maldives: Vietnam’s free-visa Phu Quoc Island is Having a Moment as its Voted Among Best Islands in the World” (Tạm dịch: Bỏ qua Maldives đi: Hòn đảo miễn thị thực Phú Quốc của Việt Nam đang là xu hướng trong số những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới), tạp chí danh tiếng của Mỹ với gần 5 triệu độc giả toàn cầu, đã gọi Phú Quốc là "viên ngọc ẩn của Đông Nam Á".

Trước đó, trong khuôn khổ giải thưởng The World’s Best Awards 2024 của Travel + Leisure, đảo ngọc Phú Quốc đã vượt qua nhiều tên tuổi “sừng sỏ” khác trong khu vực như Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia) để trở thành hòn đảo tuyệt vời thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Maldives lừng danh. Travel + Leisure nhận định, những du khách sành sỏi từ khắp nơi trên thế giới từ lâu đã biết Phú Quốc như một điểm đến hàng đầu với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và những bãi biển như bước ra từ tranh vẽ. Đặc biệt, chính sách miễn thị thực cho toàn bộ du khách của Phú Quốc là “cú huých” quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế lưu trú lên đến 30 ngày mà không cần lo lắng về thủ tục hành chính. Đây là lợi thế không phải điểm đến nào cũng có được.

Khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc với chất lượng dịch vụ đẳng cấp.

“Hấp dẫn khó cưỡng” đó là những gì mà Travel + Leisure mô tả về Phú Quốc, đặc biệt là khu vực Nam đảo với hệ sinh thái Sun Paradise Land. Liệt kê những lý do cho điều này, các biên tập viên của Travel + Leisure đánh giá cao về vẻ đẹp của những bãi biển, những khu nghỉ dưỡng sang trọng và đa dạng trải nghiệm vui chơi giải trí trên hòn đảo.

Tạp chí Mỹ ca ngợi Bãi Kem ở Nam đảo Phú Quốc là điểm đến “không thể bỏ lỡ” và là biểu tượng của du lịch nghỉ dưỡng sang trọng. “Sức hút của bãi biển này vượt xa vẻ đẹp tự nhiên của nó, là nơi để du khách thư giãn và trẻ hóa, tại những khu nghỉ dưỡng tốt nhất trong khu vực”, Travel + Leisure nhận định. Tại đây, du khách có thể tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình, thư thái và trải nghiệm các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như New World Phu Quoc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay hay Premier Village Phu Quoc ở Mũi Ông Đội gần đó.

Sức hấp dẫn của Phú Quốc đến từ “những cuộc phiêu lưu ngoài trời”. Tại Phú Quốc, mọi adrenaline đều được kích thích. Du khách có thể bơi lội, lặn biển, chèo thuyền kayak, khám phá hệ sinh thái biển phong phú của đảo.

Kiss of the Sea là show diễn đa trải nghiệm kết hợp bắn pháo hoa quy mô hàng đầu thế giới.

Không chỉ có nghỉ dưỡng đẳng cấp, Phú Quốc còn nổi bật với các điểm tham quan độc đáo và hoành tráng, xứng đáng với danh hiệu "thiên đường giải trí". Một trong những show diễn đáng chú ý nhất là Kiss of the Sea tại Sunset Town hay cây Cầu Hôn mang tính biểu tượng.

Cây Cầu Hôn mang tính biểu tượng của đảo Ngọc Phú Quốc.

Mỗi đêm, Kiss of the Sea mang đến màn trình diễn âm nhạc và vũ điệu hoành tráng, kết hợp công nghệ đa phương tiện tiên tiến và pháo hoa rực rỡ, tạo nên một trải nghiệm không thể nào quên trong hành trình khám phá Phú Quốc của du khách. Nhưng nếu chưa có cơ hội trải nghiệm “Kiss of the sea” ngay, Travel + Leisure khuyên độc giả “đừng bỏ lỡ những màn trình diễn trên không trung đầy ấn tượng, Phú Quốc là hòn đảo độc nhất bắn pháo hoa 365 ngày trong năm”.

Bên cạnh pháo hoa và các hoạt động giải trí hiện đại, Phú Quốc còn là nơi tuyệt vời để khám phá văn hóa Việt Nam. Dịp cuối năm, chờ đón du khách là show diễn Symphony of the Sea tại bãi biển Cầu Hôn, kết hợp trình diễn jetski, flyboards với những yếu tố văn hóa Việt Nam như trống hội, múa lân, thả diều, pháo hoa. Show diễn kết hợp múa rối và đặc trưng văn hóa 3 vùng miền “Dear Vietnam” sẽ được trình diễn tại nhà hát À Ơi với view biển đẹp lung linh.

Một số điểm nhấn khác không thể bỏ qua là cáp treo ba dây dài nhất thế giới đến đảo Hòn Thơm – nơi sẽ trở thành một thiên đường giải trí trong tương lai với chuỗi show diễu hành hấp dẫn, những buổi biểu diễn EDM náo nhiệt.

Không thể không nhắc đến ẩm thực khi nói về Phú Quốc. Hòn đảo này nổi tiếng với các món hải sản tươi ngon như gỏi cá trích, nhum biển, tôm tích nướng. Trong năm nay, Phú Quốc sẽ khai trương một nhà máy bia thủ công mới. Bên cạnh đó, chợ đêm VUI-Fest Bazaar với các gian hàng thời trang, đồ trang sức, quà lưu niệm và ẩm thực đường phố cũng là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích mua sắm và khám phá ẩm thực.

Sân golf 18 lỗ Eschuri Vung Bau.

Đặc biệt, Phú Quốc còn là thiên đường cho những người yêu thích golf với những sân golf đẹp và đầy thử thách. Được thiết kế bởi cái bắt tay giữa Tập đoàn Sun Group và tài năng của IMG – tập đoàn thiết kế và quản lý sân golf hàng đầu thế giới, sân golf 18 lỗ Eschuri Vung Bau mang đến những trải nghiệm tuyệt vời trên sân golf có diện tích lên tới hơn 65ha. Travel + Leisure miêu tả sân golf này không chỉ hoàn hảo về mặt thiết kế, mà còn “biến một buổi chiều chơi golf thành hành trình phiêu lưu, đưa người chơi du ngoạn từ rừng nguyên sinh đến bờ biển”.

Chính sách du lịch thân thiện

Theo phân tích của Travel + Leisure,ngoài những trải nghiệm hấp dẫn, đảo Ngọc Phú Quốc còn tập hợp nhiều ưu việt để trở thành một điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Trước hết là khí hậu ôn hòa với nhiệt độ luôn dao động trong khoảng 30 độ C. Nhưng như thế dường như chưa đủ, Phú Quốc còn là lựa chọn phù hợp với mọi ngân sách của du khách. Từ những khách sạn giản dị tại Sunset Town đến các khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Bãi Kem, hòn đảo này thu hút mọi đối tượng, từ khách phượt, khách Tây ba lô cho đến những du khách tỷ phú, những ngôi sao hạng A đang tìm kiếm nơi “trú ẩn” ở một thiên đường nhiệt đới đầy nắng.

Bên cạnh đó, một trong những yếu tố quan trọng giúp Phú Quốc khác biệt với các điểm đến còn lại của Việt Nam là chính sách miễn thị thực. Du khách toàn cầu có thể lưu trú tại đảo đến 30 ngày mà không cần xin visa. Đây là lợi thế lớn giúp Phú Quốc cạnh tranh mạnh mẽ với các điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực.

“Với tất cả những ưu điểm đáng kinh ngạc này và một giải thưởng mới thú vị, không có lý do gì để không trải nghiệm sự kỳ diệu của Phú Quốc”, Travel + Leisure kết luận về đảo ngọc của Việt Nam.