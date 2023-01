Trịnh Kim Chi chúc Tết nghệ sĩ nghèo, Ngọc Trinh lên tiếng về cảnh nóng trong "Chị chị em em 2"

(PLO)- NS Trịnh Kim Chi đến chúc Tết nghệ sĩ nghèo ngày đầu năm. Ngọc Trinh lên tiếng về cảnh nóng trong "Chị chị em em 2". Cát Tường trở lại sân khấu kịch với "Sơ hở là yêu".

NS Trịnh Kim Chi đến chúc Tết nghệ sĩ nghèo ngày đầu năm

Trên trang cá nhân, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết, mình cùng NSƯT Phượng Loan và các nhà hảo tâm đã đến chúc Tết 11 nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ và 15 nghệ sĩ đã từng hoạt động trong lãnh vực nghệ thuật đang có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, bên cạnh việc thăm hỏi, chúc Tết, nữ nghệ sĩ và các mạnh thường quân cũng đã tặng những phần quà cùng phong bao lì xì cho các nghệ sĩ trong dịp đầu năm mới.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Đầu năm mình tới trò chuyện, ngồi chơi cùng và lì xì, cô chú vui lắm. Quên hết mệt nhọc vì tuổi già, sức yếu, vậy là cùng nhau ca hát khiến không khí đầu năm ở viện thật ấm cúng".

Trước dịp Tết Nguyên Đán, Trịnh Kim Chi và ban Ái hữu cũng đã vận động để trao 400 phần quà Tết tại viện dưỡng lão Nghệ sĩ, chùa Nghệ sĩ và công nhân, hậu đài khó khăn ở các sân khấu trong thành phố.

Cát Tường trở lại sân khấu kịch với "Sơ hở là yêu"

Nghệ sĩ Cát Tường sẽ vào vai chính trong vở Sơ hở là yêu. Vở kịch này đánh dấu màn "tái xuất" sân khấu kịch sau gần 10 năm của Cát Tường. Lần này, cô chọn kết hợp cùng sân khấu Trương Hùng Minh của nghệ sĩ Minh Nhí.

Sơ hở là yêu do Thạch Thảo làm đạo diễn. Vở còn có sự tham gia của Minh Nhí, Việt Hương, Quốc Thảo, Hứa Minh Đạt, Hạnh Thảo, Su Su...

Đây là một vở kịch được nữ nghệ sĩ đầu tư nghiêm túc, dành cho khán giả yêu mến kịch nói tại TP.HCM. Các nghệ sĩ đang trong quá trình tập luyện để chuẩn bị ra mắt công chúng trong thời gian tới.

Ngọc Trinh lên tiếng về cảnh nóng trong "Chị chị em em 2"

Chị chị em em 2 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là dự án được chú ý trong dịp Tết Quý Mão. Trong dự án này, Ngọc Trinh khiến khán giả ngỡ ngàng với sự táo bạo trong diễn xuất của mình.

Trong đó, phân cảnh sau khi bị xe của Ba Trà hất nước dơ vào người, Tư Nhị đã vô cùng tự nhiên cầm một xô nước lớn, tưới ướt từ đầu đến chân. Toàn bộ vòng một của nhân vật bị lộ dưới lớp áo mỏng tanh khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng và dấy lên tranh cãi.

Trước loạt ý kiến, Ngọc Trinh cho biết: "Bản thân tôi là nữ hoàng nội y nhiều năm, mỗi năm đều thực hiện một hoặc hai bộ ảnh nude, tôi yêu cơ thể mình nên sẽ chụp ảnh nude đến khi nào mình thấy giảm đôi phần nhan sắc. Chính vì thế, việc xuất hiện trước ống kính không nội y hay cảnh mọi người cho là hở như trong Chị chị em em 2 thì với Trinh đó không phải là cảnh nóng".

Ngọc Trinh cũng cho hay cảnh nóng trong quan điểm của cô phải là cảnh có nam nữ, còn hình ảnh khỏa thân hay bán nude của phụ nữ trong phim chỉ là bổ trợ cho nhân vật, cho phân đoạn của phim hoàn hảo hơn.

MV của Trọng Hiếu vào chung kết Eurovision Song Contest Đức

Trên trang cá nhân, ca sĩ Trọng Hiếu thông báo MV mới Dare to be different của anh lọt vào top 8 chung kết cuộc thi Eurovision Song Contest của Đức.

Nam ca sĩ cho biết: "Sau 8 năm kiên trì và năm lần thất bại, lần 'dám' thứ sáu này Hiếu đã thành công. Hiếu tự hào được mang văn hóa Việt Nam vào trong ca khúc và MV. Hiếu tự hào hơn nữa vì văn hóa quê hương được giới thiệu và chạm tới trái tim khán giả thế giới".

Được biết, Trọng Hiếu gửi MV dự thi từ một tháng trước đó, xem Eurovision Song Contest là "sân khấu trong mơ". Dự kiến đêm chung kết cuộc thi diễn ra ngày 3-3 tới.

Nếu chiến thắng, Trọng Hiếu giành quyền tham gia vòng chung kết cuộc thi Eurovision Song Contest, được tổ chức tại Liverpool, Anh vào tháng 5-2023.

Dare To Be Different do Trọng Hiếu sáng tác theo phong cách âm nhạc nu-disco. Thông điệp ca khúc là "Dám khác biệt". MV được thực hiện mang màu sắc văn hóa Việt ở cả phần nghe lẫn nhìn.

Trọng Hiếu cho rằng việc đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào sản phẩm âm nhạc không mới, nhưng chưa nhiều người thành công ở thị trường quốc tế.

Sau thời gian sinh sống ở nước ngoài, về nước hoạt động nghệ thuật bảy năm, tìm hiểu cội nguồn, ca sĩ muốn tìm tòi hướng tạo nên sự khác biệt.

